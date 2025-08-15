В поселке Лесогорск Иркутской области открыли обновленную поликлинику после капитального ремонта

© minzdrav.gov.ru

Жители рабочего поселка Лесогорск в Иркутской области теперь могут получать медицинскую помощь в обновленных условиях. Местная поликлиника завершила капитальный ремонт, который длился с 2024 по 2025 год.

В здании полностью заменили инженерные системы: электрику, водоснабжение, отопление и вентиляцию. Также установили современные системы безопасности — пожарную сигнализацию, видеонаблюдение и контроль доступа. Не забыли и про косметический ремонт всех помещений.

«Это не просто новые стены — это комфортные условия и для пациентов, и для медицинского персонала», — отмечают в учреждении. Поликлиника, построенная еще в 1978 году, обслуживает около 6 тысяч жителей поселка, сообщили в Минздраве России.

Ремонт стал возможен благодаря региональному проекту модернизации первичного звена здравоохранения. В ближайшие годы в Чунском районе планируют построить новые фельдшерско-акушерские пункты в семи населенных пунктах и амбулаторию в поселке Октябрьский.