Первое вертикально-интегрированное производство компаундов запущено в России
Компания «БИЭНЖИ Компаундс» (BNG Compounds, входит в группу Brucite+) 14 августа официально запустила в Вяземском муниципальном округе Смоленской области опытно-промышленную линию, которая стала частью первого в России вертикально-интегрированного комплекса, специализирующегося на производстве и поставках негорючих полимерных компаундов, сообщила пресс-служба BNG Compounds.
Первоначальные производственные мощности нового участка составляют около 5 тыс. т в год (400 т/месяц) с планируемой возможностью расширения к 2027 году до 11 тыс. т готовой продукции ежегодно.
Цепочка поставок сырья предприятиями, входящими в группу Brucite+, позволяет обеспечить полный производственный цикл: от добычи и переработки до выпуска готовой продукции, что является уникальным решением для российской полимерной отрасли.
Первый инвестиционный проект стоимостью 300 млн руб. предусматривает создание 10 базовых рабочих мест для операторов и инженеров. Второй этап с объемом инвестиции более 200 млн руб. позволит создать еще около двадцати рабочих мест.
«Наш проект опирается на высококлассную сырьевую базу, поскольку головное предприятие группы многие годы является производителем натурального гидроксида магния. Это принципиально отличает BNG Compounds от других производителей, которые, в основном, ориентированы на отдельные ниши рынка и оптимизацию технологии производства», — пояснил директор по продажам Денис Кашперко.
Ожидается, что новое производство обеспечит растущие потребности российского рынка в негорючих полимерных компаундах и смесях, востребованных в строительной и кабельной индустрии в условиях импортозамещения.
«Ранее специальные трудногорючие марки компаундов сырья закупались за рубежом. Таким образом, цель проекта соответствует федеральной стратегии достижения локализации в России широкого ассортимента компонентов компаундов: полиолефинов, наполнителей, пластификаторов, антиоксидантов, красителей и других материалов», — отметили в BNG Compounds.
Производственная программа стартового этапа включает в себя выпуск двух основных видов компаунда: безгалогенного для производства силовых и сигнальных кабелей различных конструкций пониженной пожарной опасности, а также специальные марки компаундов, производимые по индивидуальным техническим заданиям заказчика (в т. ч. ОЕМ-производство).
Продукция компании востребована в строительной отрасли, энергетической инфраструктуре, транспорте, автомобильном секторе и в электронике. Гибкость производственных линий позволяет впоследствии предложить десятки модификаций компаундов в зависимости от требований заказчиков.
Компания планирует не только удовлетворить спрос на трудногорючие полимерные смеси в Центральном федеральном округе (ЦФО) и занять до 25% российского рынка, но и выйти на международный рынок, предлагая конкурентоспособную, инновационную продукцию с высоким уровнем локализации.
Производство BNG Compounds открывает перспективы развития химического кластера Смоленской области, которая в 2024 году удостоилась звания «Прорыв года» за эффективную промышленную политику в рамках нацпроекта «Новые материалы и химия».
Расширение выпуска антипиренов-наполнителей и различных типов полимерных композиций на их основе поможет укрепить статус региона как индустриального центра, повысит инвестиционную привлекательность и создаст новые рабочие места.
О компании
Промышленная группа Brucite+ обладает собственной минерально-сырьевой базой, что позволяет обеспечивать контроль на всех этапах производства и гарантировать стабильное качество, предсказуемые свойства продукции и полное соответствие требованиям рынка.
«БИЭНЖИ Компаундс» специализируется на производстве трудногорючих полимерных компаундов, разработанных на основе российских компонентов и рецептур. Выпускаемая продукция применяется при производстве HFFR-кабелей, алюминиевых композитных панелей, ТПО-мембран и др.
Научно-производственный комплекс BNG Compounds имеет собственную лабораторию и сотрудничает с кафедрами ВНИИ кабельной промышленности, что позволяет разрабатывать рецептуры под отраслевые стандарты и оперативно выводить на рынок новые решения.
Компания реализует стратегию импортозамещения и развития технологического потенциала страны, обеспечивая высокий стандарт продукции для инфраструктурных проектов России и других стран.
Кстати, а вы знали, что на «Сделано у нас» статьи публикуют посетители, такие же как и вы? И никакой премодерации, согласований и разрешений! Любой может добавить новость. А лучшие попадут в наш Телеграм @sdelanounas_ru. Подробнее о том как работает наш сайт здесь👈
Другие публикации по теме
- «Рославльский вагоноремонтный завод» открыл в Смоленской о...ностью до 24 тыс. единиц в год, удвоив производственные мощности.
- Действующий в Вязьме Смоленской области завод синтетических продуктов ...иона Василий Анохин.В реализацию проекта вложили 375 миллионов рублей.
- Первые три резидента Смоленской особой экономической зоны «Стабна&raq...в ближайшее время будет создано почти 130 дополнительных рабочих мест.
Поделись позитивом в своих соцсетях