Завершена модернизация Челябинского завода городского электротранспорта

© up74.ru

В 2025 году ЧЗГЭТ также завершил модернизацию окрасочных камер, начатую в 2024 году. Одно сушильное и пять окрасочно-сушильных специально оборудованных помещений позволили сократить цикл окраски-сушки металлических малогабаритных деталей и каркасов с трёх до одних суток.

В рамках совершенствования технологических процессов было приобретено трансформаторно-выпрямительное устройство номинальным выходным напряжением 550 В (ТВУ-550), которое ускоряет и упрощает процесс проведения пусконаладочных работ.

Приобретён и установлен на заготовительный участок новый оптоволоконный лазерный станок, позволивший в два раза увеличить скорость выпуска металлических заготовок для каркасов транспортных средств,

На въезде в производственный цех построен вместительный отапливаемый склад площадью 781 м2 для хранения комплектующих троллейбусов и электробусов «Синара».

Внедрены современные аппаратные методы очистки и антикоррозионной обработки металла.

Важным этапом для предприятия стал запуск серийного выпуска электробусов «Синара-6253». Завод наладил сварку и выпуск металлических каркасов электробусов, отличающихся от кузовов троллейбусов «Синара-6254». На участке сдачи готовой продукции установили современные зарядные станции, позволяющие заряжать электробусы с помощью постоянного тока.

Реализация программы потребовала соответствующего усиления мер защиты персонала. Установлена обновленная комплексная система противопожарной безопасности, успешно завершается модернизация системы вентиляции в производственном цехе. В дальнейших планах предприятия продолжить внедрение современного оборудования и освоение передовых технологий с целью наращивания объемов производства и увеличения количества рабочих мест.

Общая сумма первоначальных инвестиций в ЧЗГЭТ составила 1,2 млрд рублей. Вложения позволили за восемь месяцев организовать первое в Уральском федеральном округе предприятие полного цикла по выпуску троллейбусов и электробусов «Синара», оснастить технологическую цепочку современным оборудованием, открыть дополнительные рабочие места.

Челябинский завод городского электрического транспорта (ЧЗГЭТ) — собственная производственная площадка Группы Синара для изготовления машин из нового колесного семейства «Синара» — троллейбуса «Синара-6254» и электробуса «Синара-6253». Завод был запущен в марте 2023 года и может выпускать до 350 единиц транспортных средств ежегодно.