© img.geliophoto.com

Среди российских городов Калининград выделяется необычной историей, архитектурой и атмосферой. До 1945 года он был частью Германии и назывался Кёнигсбергом — отсюда его европейский колорит. Несмотря на разрушения во время войны, здесь сохранились и восстанавливаются старинные здания, а новые дома в центре строят в том же стиле.

Именно в Калининградской области расположены крупнейшие мировые запасы янтаря — из-за этого город называют Янтарной столицей. Здесь находится и единственное в России предприятие по промышленной добыче камня. А ещё в городе очень необычные достопримечательности — органный зал, музей янтаря, музей с настоящими кораблями, уникальный органный комплекс в старинном соборе. Ежегодно в Калининград приезжает более миллиона туристов — такое сочетания истории, архитектуры и природы создаёт неповторимый облик, который сложно найти в других регионах.

1. Первые упоминания о Кёнигсберге относятся к 1255 году, когда здесь появился замок рыцарей Тевтонского ордена. Со временем местность заселили немецкие колонисты, рядом с замком появилось несколько поселений, которые в 1724 году объединились с замком в один город. Во время Второй мировой войны город сильно пострадал, после победы вошёл в состав СССР и стал Калининградом. Сейчас город очень популярен у туристов — здесь проживает около 500 тысяч человек, а туристов ежегодно приезжает более миллиона.

© img.geliophoto.com

2. Кафедральный собор — одна из главных достопримечательностей Калининграда. Впервые собор упоминается в 1333 году. Здание строили из кирпичей, которые привезли с руин снесённого собора в Альтштадте. Для доставки материалов построили мост, который называется Соборный.

© img.geliophoto.com

3. Часы на башне собора появились в 1640 году. Во время войны часы были уничтожены, современную версию установили после реставрации собора в 1995 году. Циферблат воспроизведён по историческому образцу. Часы очень точные — механизм сверяет время по спутнику.

© img.geliophoto.com

4. На шпиле башни Кафедрального собора установлен флюгер в виде русалки. Высота — чуть больше 50 метров. Выше здание строить не стали — почва на острове болотистая. Это единственное здание на острове.

© img.geliophoto.com

5. Первый орган в соборе появился в 1695 году. Инструмент прослужил почти 200 лет, затем его заменили на новый, который работал вплоть до разрушения собора при бомбардировках. Сейчас в Кафедральном соборе находится уникальный органный комплекс, который состоит из большого и малого органа. К классической механической конструкции инструментов добавлена электроника — органы изготовлены немецкой органостроительной фирмой Alexander Schuke. Здесь регулярно проходят органные концерты и международные конкурсы органистов.

© img.geliophoto.com

6. У северной стены Кафедрального собора находится могила Канта, который родился и провёл в Кёнигсберге большую часть жизни. Именно в этом городе он разрабатывал свою космогоническую теорию происхождения Солнечной системы, преподавал, занимался научной деятельностью. Его могила стала последним захоронением в усыпальнице, где по традиции покоились другие профессора Кёнигсбергского университета.

© img.geliophoto.com

7. Остров Канта — пешеходная зона в историческом центре. Раньше остров называли Кнайпхоф, поселение на котором со временем стало одним из городов замка Кёнигсберг. Во время войны все здания на острове, кроме Кафедрального собора, были разрушены. Восстанавливать их не стали — сейчас на острове есть только Кафедральный собор и парк скульптур. Остров пешеходный, соединён с городом Медовым мостом и эстакадой Ленинского проспекта. В 2024 году начали строить ещё один мост — Философский, с противоположной стороны от Медового.

© img.geliophoto.com

8. Медовый мост — один из сохранившихся мостов Кёнигсберга. Он соединяет остров Канта и Октябрьский остров (ранее — остров Ломзе). Мост пешеходный, проезд разрешён только служебному транспорту. По одной из легенд его строительство оплатили бочонками мёда, по другой — название связано с торговлей мёдом в этом районе.

© img.geliophoto.com

9. Рыбная деревня выглядит как историческая застройка, но на самом деле район появился в 2006 году на месте бывшего военного городка. Архитектура имитирует довоенный облик Кёнигсберга — фасады выполнены в стиле прусского фахверка.

© img.geliophoto.com

10. Деревянный мост построили в 1404 году — и за следующие 500 лет он почти не изменился. В 1903 году мост капитально перестроили — он стал металлическим и разводным. Название «деревянный» сохранилось из-за складов дерева на острове.

© img.geliophoto.com

11. Историческая часть Калининграда: музей Мирового океана, остров Канта, Кафедральный собор, Рыбная деревня.

© img.geliophoto.com

12. На противоположном берегу от Кафедрального собора находится новая синагога, построенная в 2018 году на месте старой. Историческое здание было сожжено нацистами в 1938 году и впоследствии окончательно разрушено. При восстановлении постарались максимально точно воспроизвести историческую архитектуру.

© img.geliophoto.com

13. Калининградская филармония располагается в бывшей кирхе 1907 года постройки. В филармонии тоже есть орган — первый в регионе в послевоенные годы.

© img.geliophoto.com

14. Калининградский областной музей изобразительных искусств — отреставрированное здание Кёнигсбергской биржи 1875 года постройки. При строительстве использовали более 2000 свай, которые уходят на глубину до 18 метров.

© img.geliophoto.com

15. Поющий фонтан в сквере 70-летия Калининградской области появился в 2018 году. У фонтана 300 водных струй, которые поднимаются на высоту до 16 метров, 25 водных контуров, 341 светильник, видеолазерная проекция, при помощи которой можно транслировать изображения на водный экран.

© img.geliophoto.com

16. Вне исторического центра Калининград — обычный город с широкими улицами и современными многоэтажными домами.

© img.geliophoto.com

17. Музей Мирового океана — первый в России маринистический музей-заповедник. Здесь есть настоящие морские суда, подводная лодка, гидросамолёт, коллекции пушек и якорей, экспозиции с морской флорой и фауной, геологические находки, библиотека и даже действующая экологическая станция. Первым экспонатом, а одновременно и площадкой музея стало научно-исследовательское судно «Витязь», которое переоборудовали для проведения экскурсий и выставок. Это было первое научно-исследовательское судно Института океанологии. На «Витязе» работало 12 научных лабораторий, в течение 18 лет судно было флагманом экспедиционного флота СССР. На счету «Витязя» 65 рейсов и 800 тысяч морских миль в Тихом, Индийском и Атлантическом океанах. Во время работы на судне было открыто более 1000 новых видов животных и растений.

© img.geliophoto.com

18. Главный корпус Музея Мирового океана выполнен в виде планеты, полностью покрытой океаном, а облака показывают зоны циклонов и плавучих льдов. Корпус открывается в августе 2025 года. Внутри — лаборатории, залы с аквариумами, зал «Большой океан» с органом, библиотека, зоны отдыха. По проекту в корпусе должны появиться и другие локации — лаборатории жизни, воды и воздуха, космоса и земли. Президент Музея Мирового океана называет корпус-шар новым кораблём на набережной, этажи — палубами, а экскурсии — рейсами и круизами на научно-исследовательском судне.

© img.geliophoto.com

19. Планета Океан и плавучий маяк «Ирбенский», который нёс вахту с апреля по декабрь в одноимённом проливе с 1962 года до 1985 года, когда в проливе появился стационарный маяк. Следующей точкой установки стала начальная точка глубоководного фарватера, ведущего в Вентспилс, один из основных незамерзающих портов на востоке Балтики. После 1994 года судно 15 лет провело в портах Балтийска и Ломоносова, по назначению не использовалось. Его предлагали сделать учебным кораблём, переоборудовать в казино и даже сдать на металлолом, но в 2014 году решили передать Музею Мирового океана. С тех пор у «Ирбенского» началась новая жизнь — он стал кораблём-музеем. На Кронштадтском морском заводе его отремонтировали и покрасили. С 2017 года «Ирбенский» открыт для посетителей.

© img.geliophoto.com

20. Научно-исследовательское судно «Космонавт Виктор Пацаев» — единственное в мире судно космической связи, имеющее на борту музейную экспозицию. «Космонавт Виктор Пацаев» участвовал в создании ракетно-ядерного щита страны, испытаниях и полётах космических аппаратов, приёме и обработке информации, установке связи с космонавтами. До 2017 года корабль, уже находясь у причала Музея Мирового океана, выполнял свои задачи — обеспечивал связь с МКС.

© img.geliophoto.com

21. Площадь Победы — главная площадь Калининграда. Когда-то на этом месте были одни из ворот Кёнигсбергской крепости, а сейчас это центр города.

© img.geliophoto.com

22. Кафедральный собор Христа Спасителя в Калининграде появился относительно недавно — в 2006 году. До этого православных храмов в городе не было.

© img.geliophoto.com

23. Триумфальная колонна на площади Победы в Калининграде объединяет все великие события — от Семилетней войны в XVIII веке до Второй Мировой.

© img.geliophoto.com

24. Площадь Победы капитально переделали в 2005 году к 750-летию Калининграда. До этого здесь был установлен памятник Ленину и трибуны. Сейчас памятник находится в сквере перед Домом Искусств.

© img.geliophoto.com

25. Музей Янтаря в башне «Дона». Более 90% мировых запасов янтаря находится в Калининградской области, поэтому музей появился именно здесь. Музей основали в 1969 году и сразу решили разместить его в башне «Дона». 10 лет ушло на реставрацию здания, а за следующие 15 лет он стал настолько популярным, что количество посетителей превысило 400 тысяч человек в год. Диаметр башни 34 метра, высота 12 метров, толщина стен достигает двух метров, внутри два наземных этажа и подвал. Это мощное оборонительное сооружение во время штурма Кёнигсберга сдалось последним.

© img.geliophoto.com

26. Королевские ворота не единожды сносили и перестраивали — один раз этим занимались даже русские инженеры, когда Кёнигсберг во время Семилетней войны вошёл в состав Российской империи. Ворота, которые сохранились до наших дней, заложили в 1843 году. Со временем ворота потеряли оборонное значение, а когда выровняли валы, примыкающие к ним с двух сторон, конструкция оказалась стоящей обособленно и окончательно превратилась в архитектурный памятник.

© img.geliophoto.com

27. Драматический театр и сквер у памятника Шиллеру в Калининграде. Театр появился в Калининграде почти сразу после войны — в 1947 году был поставлен первый спектакль. А в 1960 году у театра появилось новое здание — восстановленное здание немецкого драмтеатра.

© img.geliophoto.com

28. Сквер Фредерика Шопена расположен на пересечении улиц Степана Разина и Коммунальной, он окружён жилыми многоквартирными домами. В 2010 году в городе появился бронзовый бюст Шопена и его решили установить в месте, похожем на сквер родного города композитора.

© img.geliophoto.com

29. Пруд Поплавок появился в городе в начале XX века — с его помощью боролись с подтоплениями прилегающих районов. Изначально пруд назывался Близнецы — так как состоит из двух частей, которые соединены тремя протоками. Два острова в центре пруда соединены тремя пешеходными мостами — Липовым, Пчелиным и Цветочным.

© img.geliophoto.com

30. Железнодорожный вокзал Калининград Южный построили в 1929 году. До его появления различные направления обслуживали небольшие отдельные станции. Во время войны здание было разрушено и до восстановления в 1949 году поезда уходили с сортировочной станции.

© img.geliophoto.com

31. Московский проспект в Калининграде появился в результате объединения и расширения нескольких улиц, которые существовали в немецкое время.

© img.geliophoto.com

32. Кафедральный собор — одна из визитных карточек Калининграда. Во время войны здание полностью выгорело и долго не восстанавливалось. Возможно, руины не убрали только потому, что рядом с собором похоронен Кант.

© img.geliophoto.com

33. Площадь Победы. На вершине 26-метровой Триумфальной колонне установлен трёхметровый Орден Победы. На площадь выходит главный вход Собора Христа Спасителя, рядом стоит часовня Петра и Февронии. С противоположной стороны — здание администрации округа.

© img.geliophoto.com

34. Научно-исследовательское судно «Витязь» активно участвовало в изучении мирового океана — именно с этого теплохода измерили максимальную глубину Марианской впадины.

© img.geliophoto.com

35. Самая заметная достопримечательность Рыбной деревни — маяк. На самом деле это не маяк, а смотровая башня — с площадки в верхней части можно полюбоваться на центр Калининграда.

© img.geliophoto.com

36. Стены музея изобразительных искусств граничат с водой — здесь нет набережной или тротуара. В здании 11 дверей и 200 окон.

© img.geliophoto.com

37. Калининград — один из уникальных российских городов с богатой историей. Даже практически полное разрушение города не смогло изменить концепцию — старинные дома восстанавливали, а новые строили в похожем стиле. При этом есть полностью новые районы с современными домами, есть хрущёвки, есть дома в стиле фахверков и старинных замков. Здесь родился автор сказки «Щелкунчик и Мышиный король» Амадей Гофман, мыслитель Иммануил Кант, множество современных актёров и певцов, спортсменов, государственных деятелей. А главное — город отличается от других атмосферностью, как кусочек настоящей Европы в составе России.

© img.geliophoto.com