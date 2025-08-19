Бумкомбинат в Прикамье запустил производство бумаги для этикеток
В Краснокамске бумажный комбинат, входящий в группу «Свеза», начал выпускать мелованную бумагу для этикеточной продукции Ural Bright Label. Запуск нового производства призван заменить импорт на растущем рынке. Об этом сообщили в пресс-службе предприятия.
Потребность в этикетках растет, но в основном используется импортное сырье. Поэтому «КАМА» улучшила свою мелованную бумагу, выпускаемую с 2011 года, чтобы соответствовать потребностям отрасли. В результате получилась полуглянцевая бумага Ural Bright Label, подходящая для этикеток пищевых продуктов, косметики, промышленных товаров и гибкой упаковки, рассказали в компании.
Как отметил и.о. гендиректор бумкомбината Роман Серавин, новое производство — это важный шаг к импортозамещению. Новая бумага обладает повышенной прочностью, стойкостью к деформации и улучшенными печатными характеристиками, соответствуя запросам производителей.
Ural Bright Label уже доступна для заказа. Бумага плотностью 80 г/м², популярная в отрасли, изготавливается из беленой массы. Это обеспечивает ей непрозрачность для использования на темных поверхностях и пухлость для последующей обработки, например тиснения.
