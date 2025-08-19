Подпишись
Бумкомбинат в Прикамье запустил производство бумаги для этикеток

В Краснокамске бумажный комбинат, входящий в группу «Свеза», начал выпускать мелованную бумагу для этикеточной продукции Ural Bright Label. Запуск нового производства призван заменить импорт на растущем рынке. Об этом сообщили в пресс-службе предприятия.

Потребность в этикетках растет, но в основном используется импортное сырье. Поэтому «КАМА» улучшила свою мелованную бумагу, выпускаемую с 2011 года, чтобы соответствовать потребностям отрасли. В результате получилась полуглянцевая бумага Ural Bright Label, подходящая для этикеток пищевых продуктов, косметики, промышленных товаров и гибкой упаковки, рассказали в компании.

Как отметил и.о. гендиректор бумкомбината Роман Серавин, новое производство — это важный шаг к импортозамещению. Новая бумага обладает повышенной прочностью, стойкостью к деформации и улучшенными печатными характеристиками, соответствуя запросам производителей.

Ural Bright Label уже доступна для заказа. Бумага плотностью 80 г/м², популярная в отрасли, изготавливается из беленой массы. Это обеспечивает ей непрозрачность для использования на темных поверхностях и пухлость для последующей обработки, например тиснения.
  alexm
    20.08.25

    Камский целлюлозно-бумажный комбинат (КЦБК, целлюлозно-бумажный комбинат «Кама»)

    Строительство комбината началось в 1929 году государственной проектно-строительной конторой «Бумстрой» в только что основанном поселке Бумстрой

    В 1940-м году общая выработка бумаги составила 87,6 тысяч тонн, а целлюлозы — 91,3 тысячи тонн.

    Великая Отечественная война внесла свои коррективы в производство комбината, поскольку предприятию пришлось принять и в срочном порядке освоить эвакуированное производство полуфабрикатов пороховой целлюлозы, а также начать изготовление оружия для Советской армии.

    А 1975 год ознаменовался максимальной достигнутой выработкой — 281,1 тысячи тонн бумаги и 242 тысячи тонн целлюлозы, в том числе 79 тысяч тонн товарной целлюлозы.

    Пуск нового производства выведет группу компаний «КАМА» на лидирующие позиции в российской отрасли ЦБП по объему выпуска мелованной продукции — легкомелованной бумаги и мелованного коробочного картона (FBB).

    Краснокамская бумажная фабрика — филиал акционерного общества «Гознак» — градообразующее предприятие. Сегодня — это мощное, современное производство, прекрасно оснащенное оборудованием и передовыми технологиями.

    Фабрика изготавливает более 120 видов бумаги. Это банкнотная бумага с совершенными степенями защиты, это основа для производства виниловых обоев (на бумажной и флизелиновой основе), это упаковочные бумаги (в т.ч. с барьерными свойствами), это бумага для современных копировальных аппаратов, лазерных и струйных принтеров, это офсетные бумаги для современной полиграфии и много других.

