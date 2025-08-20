ПРОТОН Т800 МУЛЬТИКАТ — 1 специалист вместо 7
Кардинально новый процесс производства — без переустановок, потери времени и рисков ошибки базирования детали. Все операции в едином цикле производства.
Новые подробности о возможностях работы на мультиосевом многофункциональном токарно-фрезерном обрабатывающем центре — ПРОТОН Т800 МУЛЬТИКАТ от Пермского завода металлообрабатывающих центров (АО «СТП «ПЗМЦ»).
На видео наглядно — смена инструмента собственной разработки, движение по 5-ти осям, плавность и скорость работы оборудования. Можно много говорить, но лучше 1 раз увидеть!
В следующей публикации — работа станка «в бою». Ждем, оцениваем, обсуждаем.
