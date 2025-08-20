В Павловске после капитального ремонта открылось педиатрическое отделение детской поликлиники

1 день назад

В Павловске состоялось торжественное открытие здания педиатрического отделения № 6 детской городской поликлиники № 49 после капитального ремонта.

Для юных пациентов полностью преобразились внутренние помещения. В здании заменили инженерные сети и систему отопления, отремонтировали крышу и фасад. Установлены пандусы для маломобильных граждан, а безопасность обеспечивают современные системы видеонаблюдения и контроля доступа, сообщается на сайте Губернатора Санкт- Петербурга.

Отделение оснастили новым медицинским оборудованием, включая российский аппарат УЗИ экспертного класса для точной диагностики. Для удобства маленьких пациентов здесь открыли дневной стационар и кабинет охраны зрения, соответствующий передовым медицинским стандартам.