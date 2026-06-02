Roman Wyrzykowski Авиация

ОАК начала поставлять Ту-214

Объединённая авиастроительная корпорация начала поставки самолётов Ту-214. Об этом сообщил глава ОАК Вадим Бадеха в интервью ТАСС перед ПМЭФ.

Ту-214 — российский двухдвигательный пассажирский самолёт среднемагистрального класса. Он предназначен для перелётов на расстояние до 4,5 тысячи километров. Такие машины могут использоваться на внутренних и международных маршрутах средней дальности. Для российского авиапрома Ту-214 рассматривается как один из самолётов, которые должны поддержать обновление парка на фоне ограничений по поставкам западной техники.

Ту-214 стал первым импортозамещённым самолётом, одобренным авиационными властями.

Источник: life.ru

  • Нет аватара mikr02.06.26 16:59:35
    Тут важно знать, куда именно поставлены эти самолеты. Если в коммерческую авиакомпанию, то событие можно признать эпохальным, А если в специальный летный отряд, то ничего особенного. Такое и раньше случалось.

    #1317063