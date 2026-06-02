ОАК начала поставлять Ту-214
Объединённая авиастроительная корпорация начала поставки самолётов Ту-214. Об этом сообщил глава ОАК Вадим Бадеха в интервью ТАСС перед ПМЭФ.
Ту-214 — российский двухдвигательный пассажирский самолёт среднемагистрального класса. Он предназначен для перелётов на расстояние до 4,5 тысячи километров. Такие машины могут использоваться на внутренних и международных маршрутах средней дальности. Для российского авиапрома Ту-214 рассматривается как один из самолётов, которые должны поддержать обновление парка на фоне ограничений по поставкам западной техники.
Ту-214 стал первым импортозамещённым самолётом, одобренным авиационными властями.
Кстати, а вы знали, что на «Сделано у нас» статьи публикуют посетители, такие же как и вы? И никакой премодерации, согласований и разрешений! Любой может добавить новость. А лучшие попадут в наш Телеграм @sdelanounas_ru. Подробнее о том как работает наш сайт здесь👈
Комментарии 1