Пермская судоверфь начала полный цикл производства плавучих остановок для Москвы
Единственная на Урале Пермская судоверфь завершила масштабную модернизацию и теперь самостоятельно, без помощи подрядчиков, строит плавучие причалы Ecostation. Эти комплексы уже работают в Москве, совмещая роль комфортной остановки и зарядной станции для речных электробусов.
На модернизацию производства было направлено 294 миллиона рублей. Значительную часть — 124 миллиона — в виде льготного займа предоставил федеральный Фонд развития промышленности. На эти средства было закуплено 40 единиц нового оборудования: автоматические сварочные комплексы, мостовые краны, организованы современные покрасочные участки, сообщили в ФРП.
Уже в сентябре 2025 года верфь отправит в столицу новую партию из пяти причалов. Ранее московский флот пополнили 19 таких комплексов. После выхода на полную мощность предприятие сможет выпускать до 13 остановок в год.
Главная особенность пермских причалов — уникальная механическая сцепка, которая не только надежно фиксирует судно, не давая ему раскачиваться на волнах, но и одновременно подзаряжает его батареи. Это особенно важно для безопасности пожилых людей и пассажиров с детьми. Сами остановки оборудованы всем для комфортного ожидания: здесь есть буфет, туалет, Wi-Fi и USB-розетки в креслах.
