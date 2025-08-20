В Московской области открылся новый завод по производству турбокомпрессоров
В Серпухове введен в эксплуатацию новый производственный комплекс по выпуску турбокомпрессоров для двигателей. Разрешение на ввод объекта выдал Главгосстройнадзор Московской области.
Об этом сообщили в пресс-службе регионального ведомства.
«Предприятие позволит повысить уровень локализации в двигателестроении до 83,2%. Производственная мощность составит 7,5 тысяч турбокомпрессоров в месяц», — говорится распространенном пресс-службой Госглавстройнадзора Подмосковья сообщении.
Как сообщается, продукция будет использоваться в автомобилях УАЗ, ГАЗ, автобусах ПАЗ и ЛиАЗ, а также в сельскохозяйственной и специальной технике.
Двухэтажное здание площадью 4,5 тысячи квадратных метров включает цеха металлообработки, финишной обработки, участки сборки и мойки деталей, складские помещения и лаборатории.
На предприятии создано более 90 рабочих места. Из них 40 относятся к категории высокопроизводительных.
Проект реализован АО «Турбокомплект» в рамках программы «Земля за 1 рубль», разработанной в соответствии с национальным проектом «Эффективная и конкурентная экономика».
Ранее власти Подмосковья сообщили о том, что спортивное оборудование, произведенное в регионе, получило сертификацию федерального Минпромторга.
