В Московской области открылся новый завод по производству турбокомпрессоров

В Серпухове введен в эксплуатацию новый производственный комплекс по выпуску турбокомпрессоров для двигателей. Разрешение на ввод объекта выдал Главгосстройнадзор Московской области.

Об этом сообщили в пресс-службе регионального ведомства.

«Предприятие позволит повысить уровень локализации в двигателестроении до 83,2%. Производственная мощность составит 7,5 тысяч турбокомпрессоров в месяц», — говорится распространенном пресс-службой Госглавстройнадзора Подмосковья сообщении.

Как сообщается, продукция будет использоваться в автомобилях УАЗ, ГАЗ, автобусах ПАЗ и ЛиАЗ, а также в сельскохозяйственной и специальной технике.

Двухэтажное здание площадью 4,5 тысячи квадратных метров включает цеха металлообработки, финишной обработки, участки сборки и мойки деталей, складские помещения и лаборатории.

На предприятии создано более 90 рабочих места. Из них 40 относятся к категории высокопроизводительных.

Проект реализован АО «Турбокомплект» в рамках программы «Земля за 1 рубль», разработанной в соответствии с национальным проектом «Эффективная и конкурентная экономика».

Ранее власти Подмосковья сообщили о том, что спортивное оборудование, произведенное в регионе, получило сертификацию федерального Минпромторга.