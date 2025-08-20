Подпишись
стань автором. присоединяйся к сообществу!
Добавить новость можно всем, без премодерации, только регистрация
Лого Сделано у нас
1 день назад 10593
Великоросс Новые заводы и цеха

В Московской области открылся новый завод по производству турбокомпрессоров

 © nia-rf.ru

В Серпухове введен в эксплуатацию новый производственный комплекс по выпуску турбокомпрессоров для двигателей. Разрешение на ввод объекта выдал Главгосстройнадзор Московской области.

Об этом сообщили в пресс-службе регионального ведомства.

«Предприятие позволит повысить уровень локализации в двигателестроении до 83,2%. Производственная мощность составит 7,5 тысяч турбокомпрессоров в месяц», — говорится распространенном пресс-службой Госглавстройнадзора Подмосковья сообщении.

Как сообщается, продукция будет использоваться в автомобилях УАЗ, ГАЗ, автобусах ПАЗ и ЛиАЗ, а также в сельскохозяйственной и специальной технике.

Двухэтажное здание площадью 4,5 тысячи квадратных метров включает цеха металлообработки, финишной обработки, участки сборки и мойки деталей, складские помещения и лаборатории.

На предприятии создано более 90 рабочих места. Из них 40 относятся к категории высокопроизводительных.

Проект реализован АО «Турбокомплект» в рамках программы «Земля за 1 рубль», разработанной в соответствии с национальным проектом «Эффективная и конкурентная экономика».

Ранее власти Подмосковья сообщили о том, что спортивное оборудование, произведенное в регионе, получило сертификацию федерального Минпромторга.
Источник: www.nia-rf.ru

Кстати, а вы знали, что на «Сделано у нас» статьи публикуют посетители, такие же как и вы? И никакой премодерации, согласований и разрешений! Любой может добавить новость. А лучшие попадут в наш Телеграм @sdelanounas_ru. Подробнее о том как работает наш сайт здесь👈

Комментарии

Для комментирования необходимо войти на сайт
  • Нет аватара exVHM.ru
    20.08.2517:39:47

    этот завод там с 1989 года работает.

    Литье и заготовки из Китая.

    На сайте ни слова о «новом заводе»

    #1304906
  • Нет аватара vajo
    21.08.2505:52:54

    «Ранее власти Подмосковья сообщили о том, что спортивное оборудование, произведенное в регионе, получило сертификацию федерального Минпромторга."

    А при чём тут спортивное оборудование?

    #1304917
    • Нет аватара exVHM.ru
      21.08.2511:27:02

      там ссылочка есть про новое здание АО «Турбокомплект».

      Другое дело что турбокомлекты для упомянутых УАЗ, ГАЗ, ПАЗ и ЛиАЗ разработаны и выпускаются уже давно.

      #1304937