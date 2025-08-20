Подпишись
Великоросс Космонавтика

Роскосмос вывел на орбиту научный спутник «БИОН-М» № 2

 © www.roscosmos.ru

Сегодня в 20:13 по московскому времени со стартового комплекса 31-й площадки космодрома Байконур специалисты предприятий Госкорпорации «Роскосмос» выполнили пуск ракеты-носителя «Союз-2.1б» с космическим аппаратом «Бион-М» № 2.

Спутник вывели на орбиту. Процесс занял девять минут 23 секунды.

На борту находятся 75 мышей, мухи Дрозофилы, клеточные культуры, растения, мхи, образцы зерновых, зернобобовых и технических культур, а также семена растений, выращенных из тех семян, которые раньше уже бывали в космосе.

Главная цель запуска — полет исследовательского аппарата по полярной орбите для изучения различных аспектов воздействия условий на живые организмы, близких к условиям дальнего космоса. По оценкам специалистов, уровень космической радиации над полюсами Земли на 30% превышает этот показатель на орбите, по которой летает Международная космическая станция. Это совместный проект Роскосмоса, Российской академии наук и Института медико-биологических проблем РАН.

«Исследования охватят различные уровни — от молекулярного до системного. Здесь компетенции России, которые могут быть применены человеком при полетах в дальний космос, где Россия находится в авангарде мировой научной школы», — заявил генеральный директор Госкорпорации Роскосмос Дмитрий Баканов.

Запуск космического аппарата «Бион-М» № 2 — это продолжение обширной научной программы, которую реализуют более полувека. Программа изначально была создана для подготовки к работе на долговременных орбитальных станциях.

Последний полет биоспутника «Бион-М» состоялся в 2013 году. Результаты позволили лучше понять реакции биологических систем в полёте и высветили целый ряд новых ранее неизвестных особенностей воздействия космоса на животный организм.

По итогам полёта специалисты рассчитывают получить широкий объем новых данных о воздействии факторов космического полета на биологические организмы.

https://ria.ru/...2036596376.html

Источник: www.roscosmos.ru

  • Нет аватара vlTepes
    21.08.2513:53:47

    Эксперимент важен для РОСС

    As of 2025, the Bion-M2 mission was planned for 30 days in a 370 by 380-kilometer orbit with an inclination 96.62 degrees toward the Equator, which was expected to be similar to the orbital parameters of the Russian Orbital Station, ROS, where the orbital base would experience up to 30 percent a harsher radiation environment than that present in lower-latitude orbits.

    Планируют исследовать влияние на живые организмы радиации в условиях соответствующих станции РОСС — высота орбиты 370-370 км и наклонение 97 градусов

  • Нет аватара DimaY
    21.08.2515:22:01

    Это конечно круто, но вызывает много вопросов, ну например, с тем, как в течении 30 суток мышам пить и антипить, с мухами тоже не все так просто. А ведь им еще вернуться нужно.

