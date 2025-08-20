В ОЭЗ «Липецк» заложили первый камень нового завода высоковольтного оборудования

© gorod48.ru

На Грязинской площадке ОЭЗ «Липецк» на уже разработанной строительной площадке прошла церемония закладки символического камня в фундамент завода по производству высоковольтного оборудования.

Проект реализует АО «Национальная энергетическая компания».

Новый резидент экономзоны заявил о более чем 3,5 млрд рублей инвестиций в строительство и оснащение своей новой производственной площадки площадью 17 000 кв.м. Под «Липецком» будут выпускать комплектные распределительные устройства с элегазовой изоляцией (КРУЭ) с классами напряжений 110-500 кВ. Это оборудование, управляющее перетоками электричества и его распределением на подстанциях и в энергосистемах. В нем вместо воздуха для изоляции используется специальный газ, что делает оборудование не только компактным, но и надежным в эксплуатации. Все такие устройства на липецком заводе пройдут предварительное тестирование в высоковольтной испытательной лаборатории. Как только завод заработает, на нем начнут осваивать выпуск и другого оборудования: выключателей колонкового и пакового типа, а также гибридных решений на 110-220 кВ.

Ожидается, что запуск завода приведет к созданию более 200 новых рабочих мест.

