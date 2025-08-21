В посёлке Трудовое под Владивостоком открыли новую детскую поликлинику

© www.vlc.ru

20 августа, в поселке Трудовое состоялось торжественное открытие современной детской поликлиники.

Новая поликлиника стала структурным подразделением «Владивостокской детской поликлиники № 3». Учреждение здравоохранения полностью укомплектовано участковыми врачами-педиатрами и участковыми медицинскими сёстрами. Здесь ведут прием пять педиатрических участков. Каждый специалист имеет отдельный кабинет в соответствии с порядком оказания педиатрической помощи. Также в поликлинике находятся пункт забора биологического материала, прививочный и процедурный кабинеты, физиотерапевтический кабинет.

Созданная система позволяет эффективно и оперативно решать производственные вопросы и самое главное качественно оказывать помощь маленьким пациентам.

Отметим, что краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Владивостокская детская поликлиника № 3» было основано в 1983 году. На сегодняшний день это самая крупная детская поликлиника, имеющая семь структурных подразделений, которые оказывают медицинскую помощь несовершеннолетним жителям всего Советского и части Первореченского районов. Одно из подразделений располагается в микрорайоне Снеговая Падь. Данная поликлиника соответствует всем современным требованиям санитарно-эпидемиологического законодательства, позволяющая оказывать медицинскую помощь детскому населению на качественном уровне.

