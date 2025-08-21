В посёлке Трудовое под Владивостоком открыли новую детскую поликлинику
20 августа, в поселке Трудовое состоялось торжественное открытие современной детской поликлиники.
Новая поликлиника стала структурным подразделением «Владивостокской детской поликлиники № 3». Учреждение здравоохранения полностью укомплектовано участковыми врачами-педиатрами и участковыми медицинскими сёстрами. Здесь ведут прием пять педиатрических участков. Каждый специалист имеет отдельный кабинет в соответствии с порядком оказания педиатрической помощи. Также в поликлинике находятся пункт забора биологического материала, прививочный и процедурный кабинеты, физиотерапевтический кабинет.
Созданная система позволяет эффективно и оперативно решать производственные вопросы и самое главное качественно оказывать помощь маленьким пациентам.
Отметим, что краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Владивостокская детская поликлиника № 3» было основано в 1983 году. На сегодняшний день это самая крупная детская поликлиника, имеющая семь структурных подразделений, которые оказывают медицинскую помощь несовершеннолетним жителям всего Советского и части Первореченского районов. Одно из подразделений располагается в микрорайоне Снеговая Падь. Данная поликлиника соответствует всем современным требованиям санитарно-эпидемиологического законодательства, позволяющая оказывать медицинскую помощь детскому населению на качественном уровне.
Кстати, а вы знали, что на «Сделано у нас» статьи публикуют посетители, такие же как и вы? И никакой премодерации, согласований и разрешений! Любой может добавить новость. А лучшие попадут в наш Телеграм @sdelanounas_ru. Подробнее о том как работает наш сайт здесь👈
Другие публикации по теме
- На предприятии «Автомобильные индустриальные технологии» в...ным направлением локализации является использование российской электроники.
- 11 сентября «Росатом» и Почта России подписали соглашение ...одуктов, актуальных для бизнеса», — добавил Михаил Волков.
- 14 августа на траулере был поднят Государственный флаг Российской Феде...ки «Владивосток» и теперь готово приступить к работе.
Поделись позитивом в своих соцсетях