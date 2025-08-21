Запорожская область получила 22 новых автомобиля для медиков

© t.me

В медучреждения Запорожской области поступили 22 новых автомобиля для оказания неотложной помощи. Транспорт распределен между 8 медицинскими организациями, оказывающими первичную медико-санитарную помощь, в первую очередь в прифронтовых районах.

Новые машины получили врачебные амбулатории и фельдшерские здравпункты. Медицинские работники будут использовать транспорт для доставки пациентов в больницы, врачей к месту жительства пациентов, перевозки биологических материалов для исследований, а также для проведения диспансерного и профилактического осмотра маломобильных пациентов, сообщили в Минздраве России.

Кроме того, в рамках модернизации первичного звена здравоохранения в Запорожской области до конца года планируется открытие 23 новых амбулаторий и фельдшерских здравпунктов.