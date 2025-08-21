Подпишись
Кофейный завод «Монарх» в Горелово Ленобласти расширил производство

Завод расширил производство и первым в России внедрил современную установку для производства растворимого кофе.Новое оборудование позволяет извлекать экстракт из кофе под давлением пара, сгущать его, замораживать и превращать в гранулы. Турбокомпрессор обеспечивает многократное использование пара, что помогает сохранить вкус и аромат напитка.

Завод уже выпускает более 35 тыс. тонн продукции в год — это свыше 15 млрд чашек кофе.
Источник: www.dp.ru

