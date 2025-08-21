Россия завоевала шесть медалей Международной юниорской географической олимпиады в Сербии
В городе Белграде (Республика Сербия) подвели итоги Международной юниорской географической олимпиады (International Junior Geography Olympiad). Российские школьники, принимавшие участие в турнире в очном формате, завоевали шесть медалей.
В неофициальном командном зачете сборная России заняла уверенное первое место.
Участники состязания выполнили письменный тест и практическую работу, провели полевые исследования. Все задания выполнялись на английском языке.
Руководили командой Оксана Климанова, Максим Иванов (географический факультет МГУ имени М.В. Ломоносова) и Анна Ромашина («Новая школа»). Подготовка команды осуществлялась в ходе учебно-тренировочных сборов, проводимых тренерским штабом по подготовке сборных команд России к международным географическим олимпиадам при поддержке Министерства просвещения Российской Федерации.
Отметим, что Международная географическая олимпиада среди юниоров (школьников в возрасте 12-15 лет) проводилась впервые.
Нашу страну на турнире представили шесть победителей и призеров всероссийской олимпиады школьников — учащиеся 8-9-х классов. Золотых медалей удостоены Антон Сапогов (Пятьдесят седьмая школа, Москва) и Олег Цветков (гимназия № 652 Выборгского района, Санкт-Петербург). Серебряная медаль — у Тимофея Попова (Одинцовский «Десятый лицей», Московская область), бронзовые — у Дамира Бадретдинова (Школа «Интеллектуал», Москва), Константина Грищенкова (Дмитровская гимназия «Логос», Дмитровский городской округ, Московская область), Дениса Смирнова (Физтех-лицей имени П.Л. Капицы, Долгопрудный, Московская область).
Кстати, а вы знали, что на «Сделано у нас» статьи публикуют посетители, такие же как и вы? И никакой премодерации, согласований и разрешений! Любой может добавить новость. А лучшие попадут в наш Телеграм @sdelanounas_ru. Подробнее о том как работает наш сайт здесь👈
Другие публикации по теме
- Российские школьники завоевали две золотые, две серебряные и две бронз...;2025 году состязание, в котором приняла участие наша сборная команда.
- В МГУ имени М. В. Ломоносова подвели итоги первой Открытой Международн...омандном зачете.Состязание объединило 107 участников из 23 государств.
- Все российские участники получили золотые медали на 35-й Международной...ремя необходимо решить и запрограммировать три алгоритмические задачи.
Поделись позитивом в своих соцсетях