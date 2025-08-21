Россия завоевала шесть медалей Международной юниорской географической олимпиады в Сербии

© cdn.10nauki.ru

В городе Белграде (Республика Сербия) подвели итоги Международной юниорской географической олимпиады (International Junior Geography Olympiad). Российские школьники, принимавшие участие в турнире в очном формате, завоевали шесть медалей.

В неофициальном командном зачете сборная России заняла уверенное первое место.

Участники состязания выполнили письменный тест и практическую работу, провели полевые исследования. Все задания выполнялись на английском языке.

Руководили командой Оксана Климанова, Максим Иванов (географический факультет МГУ имени М.В. Ломоносова) и Анна Ромашина («Новая школа»). Подготовка команды осуществлялась в ходе учебно-тренировочных сборов, проводимых тренерским штабом по подготовке сборных команд России к международным географическим олимпиадам при поддержке Министерства просвещения Российской Федерации.

Отметим, что Международная географическая олимпиада среди юниоров (школьников в возрасте 12-15 лет) проводилась впервые.

Нашу страну на турнире представили шесть победителей и призеров всероссийской олимпиады школьников — учащиеся 8-9-х классов. Золотых медалей удостоены Антон Сапогов (Пятьдесят седьмая школа, Москва) и Олег Цветков (гимназия № 652 Выборгского района, Санкт-Петербург). Серебряная медаль — у Тимофея Попова (Одинцовский «Десятый лицей», Московская область), бронзовые — у Дамира Бадретдинова (Школа «Интеллектуал», Москва), Константина Грищенкова (Дмитровская гимназия «Логос», Дмитровский городской округ, Московская область), Дениса Смирнова (Физтех-лицей имени П.Л. Капицы, Долгопрудный, Московская область).