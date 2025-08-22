Подпишись
В Санкт-Петербурге открылся детский сад в стиле заводских цехов

 © erzrf.ru

22 августа состоялось торжественное открытие детского сада № 50 Невского района. Новое здание, построенное Setl Group, разместилось на проспекте Обуховской Обороны, дом 38 в ЖК Astra Marine. Сад с бассейном примет 110 малышей от 1,5 до 7 лет.

Двухэтажный детский сад выполнен в стиле соседнего здания-памятника — сталепрокатного цеха. Фасады облицованы красным кирпичом вместо привычной окрашенной штукатурки. Внутри, кроме спален и игровых комнат, разместились кружковые и образовательные кабинеты, физкультурный и музыкальный залы, кухня, медицинский кабинет, а также оздоровительный бассейн.

 © erzrf.ru

Двор детского сада застройщик озеленил и благоустроил: отдельные игровые зоны оборудованы качелями, горками, игровыми комплексами и оснащены навесами от солнца и осадков. А для занятий физкультурой и активных игр обустроена большая спортивная площадка.

В Невском районе Петербурга Setl Group уже построил 8 социальных объектов — 2 школы и 6 детских садов в общей сложности на 4 330 мест. А в настоящий момент холдинг ведёт строительство школы на 1850 учеников с двумя бассейнами в соседнем ЖК «Астра Континенталь». Кроме этого, здесь будут построены еще 3 детсада на 700 мест, что обеспечит новые микрорайоны Невского района необходимой социальной инфраструктурой.
Источник: erzrf.ru

