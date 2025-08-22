В Санкт-Петербурге открылся детский сад в стиле заводских цехов
22 августа состоялось торжественное открытие детского сада № 50 Невского района. Новое здание, построенное Setl Group, разместилось на проспекте Обуховской Обороны, дом 38 в ЖК Astra Marine. Сад с бассейном примет 110 малышей от 1,5 до 7 лет.
Двухэтажный детский сад выполнен в стиле соседнего здания-памятника — сталепрокатного цеха. Фасады облицованы красным кирпичом вместо привычной окрашенной штукатурки. Внутри, кроме спален и игровых комнат, разместились кружковые и образовательные кабинеты, физкультурный и музыкальный залы, кухня, медицинский кабинет, а также оздоровительный бассейн.
Двор детского сада застройщик озеленил и благоустроил: отдельные игровые зоны оборудованы качелями, горками, игровыми комплексами и оснащены навесами от солнца и осадков. А для занятий физкультурой и активных игр обустроена большая спортивная площадка.
В Невском районе Петербурга Setl Group уже построил 8 социальных объектов — 2 школы и 6 детских садов в общей сложности на 4 330 мест. А в настоящий момент холдинг ведёт строительство школы на 1850 учеников с двумя бассейнами в соседнем ЖК «Астра Континенталь». Кроме этого, здесь будут построены еще 3 детсада на 700 мест, что обеспечит новые микрорайоны Невского района необходимой социальной инфраструктурой.
Кстати, а вы знали, что на «Сделано у нас» статьи публикуют посетители, такие же как и вы? И никакой премодерации, согласований и разрешений! Любой может добавить новость. А лучшие попадут в наш Телеграм @sdelanounas_ru. Подробнее о том как работает наш сайт здесь👈
Другие публикации по теме
- Усть-Катавский вагоностроительный завод (УКВЗ, входит в Госкорпорацию ...вые. Первый такой вагон прибыл в Санкт-Петербург 23 августа 2023 года.
- «Уралтрансмаш» Госкорпорации Ростех отправил в Санкт-Петер... рамках контракта город на Неве получит 54 вагона разных моделей.
- На мощностях судостроительной фирмы «Алмаз» (г. Санкт-Пете... второй ледокол проекта 21180М, получивший название «Святогор».
Поделись позитивом в своих соцсетях
22.08.2517:04:04
22.08.2517:22:58