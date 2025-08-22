В Приангарье торжественно открыли новый мост через реку Олху
В деревне Олха Шелеховского района состоялось торжественное открытие моста через реку Олха. Его построили по государственной программе Иркутской области «Развитие дорожного хозяйства». Мост железобетонный, грузоподъемностью 100 тонн и рассчитан, в том числе, на проезд тяжелой техники. Для Шелеховского района это первый масштабный проект строительства дорожного сооружения. Старый мост не соответствовал требованиям безопасности. Протяжённость моста вместе с подходами составляет более 400 метров. Также подрядная организация обустроила подъездные пути к примыкающим улицам — Заречной и Депутатской. Общая стоимость работ составила 178,6 млн рублей, строительство шло с 2023 года. Этот мост двухполосный, трёхпролётный, освещаемый. Он позволит жителям удобно перемещаться с одного берега на другой, а главное, это позволит развиваться правой стороне деревни Олхи, где есть земельные участки и ведется строительство жилых домов,
