В Челябинской области МЧС получило новую пожарно-спасательную технику
Новая техника приобретена за счет средств областного бюджета. Она будет работать в Челябинске и Магнитогорске, в подразделениях, которые наиболее часто реагируют на вызовы. Часть техники предназначена для работы «пожарного спецназа». В числе переданного имущества — 6 новых пожарных автоцистерн с улучшенными тактико-техническими характеристиками. Например, автоцистерна АЦ-5,0-50 обладает запасом воды в 5000 литров и может обеспечить подачу воды до 50 литров в секунду.
Кроме того, для повышения безопасности на водоемах были закуплены 30 весельных и 12 моторных лодок с прицепами для их транспортировки. Эти плавательные средства предназначены для проведения поисково-спасательных операций и обеспечения безопасности в условиях паводков и других чрезвычайных ситуаций.
Также были переданы средства спасения на воде, включая 240 спасательных жилетов и 70 спасательных кругов, оборудование для связи и средства освещения.
Спасению южноуральцев будут служить квадрокоптеры, новые рукава местного производства и другое оборудование и снаряжение.
Укрепление всех экстренных служб региона, включая МЧС, Областную противопожарную и Поисково-спасательную службы, является приоритетной задачей. В частности, ежегодно ведется строительство новых пожарных депо, обновляется парк пожарной техники и оборудования, обеспечивается противопожарное прикрытие территорий, в том числе в сельской местности, с привлечением добровольческих формирований.
https://www.1obl.ru/news/o-lyudyakh/aleksey-teksler-peredal-avtotsisterny-i-lodki-dlya-yuzhnouralskogo-mchs/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fdzen.ru%2Fnews%2Fstory%2F981d3775-f1d3-51ed-bcb0-37b21c18333c
Кстати, а вы знали, что на «Сделано у нас» статьи публикуют посетители, такие же как и вы? И никакой премодерации, согласований и разрешений! Любой может добавить новость. А лучшие попадут в наш Телеграм @sdelanounas_ru. Подробнее о том как работает наш сайт здесь👈
Другие публикации по теме
- Государственная транспортная лизинговая компания (ГТЛК) поставила 15 новых ...а VOLGABUS 5270G2 для работы на городских маршрутах в Челябинске.
- Команда проекта «Челябинский троллейбус» получила положительное...bsp;маршрутам троллейбусов № 5, 7, 10, 14, 16, 17, 21, 25, 26.
- Компания «Синара — ГТР Челябинск» приступила к ...0; 19 «Парк Гагарина — поселок Первоозёрный».
Поделись позитивом в своих соцсетях