В Челябинской области МЧС получило новую пожарно-спасательную технику

Новая техника приобретена за счет средств областного бюджета. Она будет работать в Челябинске и Магнитогорске, в подразделениях, которые наиболее часто реагируют на вызовы. Часть техники предназначена для работы «пожарного спецназа». В числе переданного имущества — 6 новых пожарных автоцистерн с улучшенными тактико-техническими характеристиками. Например, автоцистерна АЦ-5,0-50 обладает запасом воды в 5000 литров и может обеспечить подачу воды до 50 литров в секунду.

Кроме того, для повышения безопасности на водоемах были закуплены 30 весельных и 12 моторных лодок с прицепами для их транспортировки. Эти плавательные средства предназначены для проведения поисково-спасательных операций и обеспечения безопасности в условиях паводков и других чрезвычайных ситуаций.

Также были переданы средства спасения на воде, включая 240 спасательных жилетов и 70 спасательных кругов, оборудование для связи и средства освещения.

Спасению южноуральцев будут служить квадрокоптеры, новые рукава местного производства и другое оборудование и снаряжение.

Укрепление всех экстренных служб региона, включая МЧС, Областную противопожарную и Поисково-спасательную службы, является приоритетной задачей. В частности, ежегодно ведется строительство новых пожарных депо, обновляется парк пожарной техники и оборудования, обеспечивается противопожарное прикрытие территорий, в том числе в сельской местности, с привлечением добровольческих формирований.

