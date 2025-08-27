«Трансмашхолдинг» отправил в Новосибирск первый поезд метро

© tmholding.ru

Поезд модели 81-725.3/726.3/727.3 изготовили на мытищинском заводе «Метровагонмаш» специально для Новосибирского метрополитена.

Поезд для Новосибирского метрополитена является одной из новейших разработок компании «ТМХ Инжиниринг», которая специализируется на создании новых образцов продукции Трансмашхолдинга.

Все основные узлы и агрегаты имеют отечественное происхождение, в том числе такие, которые раньше для российских поездов импортировались — компрессор, блок тормоза, асинхронный тяговый привод, пассажирские двери, гасители колебаний, редукторы, контроллер машиниста, датчики скорости, тяговые электродвигатели.

Пассажирский салон оборудован принудительной сплит-системой с вентиляцией и очисткой воздуха, ультрафиолетовые лампы обезвреживают до 99% микробов. Информационно-развлекательное сопровождение поездки обеспечивают ЖК-экраны и наддверные ЖК-дисплеи, в вагоне предусмотрены USB-разъёмы для зарядки личных устройств. Между сиденьями и входной зоной располагаются защитные экраны; антигрязевое напольное покрытие предусматривает защиту от скольжения. В поезде предусмотрены места для инвалидов. Эргономичные пассажирские сиденья выполнены из износостойкого винила. Равномерное освещение салона обеспечивает комфортную поездку в любое время суток.

Для комфорта машиниста в кабине установлено эргономичное кресло, а пульт управления разработан в соответствии с пожеланиями заказчика. Лобовое стекло покрывается антивандальной плёнкой, а в зеркалах заднего вида располагаются камеры видеонаблюдения. Площадь видимого остекления дверей достигает 49%.

Контракты на поставку в Новосибирск 25 вагонов метро (пять составов в пятивагонном исполнении) заключили осенью 2024 года: три состава в 5-вагонном исполнении на условиях финансовой аренды при участии «Сбербанк Лизинга» и два состава метрополитен приобретает напрямую у Метровагонмаша.

