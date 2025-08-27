В Москве открылся новый детский сад с бассейном у метро «Верхние Лихоборы»

© t.me

В жилом квартале на северо-западе Москвы начал работу новый детский сад. Трехэтажное здание учреждения рассчитано на 14 групп полного дня. Внутри для детей оборудовали просторные игровые и спальные комнаты, а также зал для занятий физкультурой. Главной особенностью сада стал собственный бассейн для занятий плаванием. Территорию вокруг здания благоустроили: засеяли газон, высадили кустарники и установили новую игровую площадку с горками, качелями и песочницами, сообщили в Правительстве Москвы.

Расположение сада считается удобным для родителей. Он находится рядом со школой и центром творчества. Добраться до него можно пешком от станции метро «Верхние Лихоборы» и нескольких остановок общественного транспорта.