Подпишись
стань автором. присоединяйся к сообществу!
Добавить новость можно всем, без премодерации, только регистрация
Лого Сделано у нас
сегодня 8
Bionysheva_Elena Детские сады и школы

В Москве открылся новый детский сад с бассейном у метро «Верхние Лихоборы»

 © t.me

В жилом квартале на северо-западе Москвы начал работу новый детский сад. Трехэтажное здание учреждения рассчитано на 14 групп полного дня. Внутри для детей оборудовали просторные игровые и спальные комнаты, а также зал для занятий физкультурой. Главной особенностью сада стал собственный бассейн для занятий плаванием. Территорию вокруг здания благоустроили: засеяли газон, высадили кустарники и установили новую игровую площадку с горками, качелями и песочницами, сообщили в Правительстве Москвы.

Расположение сада считается удобным для родителей. Он находится рядом со школой и центром творчества. Добраться до него можно пешком от станции метро «Верхние Лихоборы» и нескольких остановок общественного транспорта.
Источник: t.me

Кстати, а вы знали, что на «Сделано у нас» статьи публикуют посетители, такие же как и вы? И никакой премодерации, согласований и разрешений! Любой может добавить новость. А лучшие попадут в наш Телеграм @sdelanounas_ru. Подробнее о том как работает наш сайт здесь👈

Комментарии

Для комментирования необходимо войти на сайт