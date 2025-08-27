Горизонтально-расточной станок 2А636 прошел модернизацию и ремонт.
Первая станкостроительная компания, г. Челябинск в 2025 г. завершила работы по модернизации и запуску горизонтально-расточного станка модели 2А636Ф3 у Заказчика. Станок запущен на предприятии ООО «УРАЛПРОМДЕТАЛЬ» — одно из ведущих предприятий Урала в сфере производства продукции для цементной промышленности методом литья по газифицируемым моделям и литых заготовок для производства приборов учета расхода газов, изготовляемых методом электрошлакового литья.
горизонтально-расточной станок 2А636
Станок предназначен для сверления, растачивания, фрезерования и нарезания резьбы с большой точностью и высокой производительностью. Используются для обработки деталей с большим размером и весом или сложных деталей трехразмерной величины из стали, чугуна и литейной стали.
Станина станка 2А636 была полностью переработана специалистами, перешлифованы направляющие и установлены современные новые комплектующие передовых фирм.
Подобные станки стали серийными по модернизации для предприятия, как итог это короткий срок поставки для Заказчика, качество работ и конкурентоспособная цена.
Основные технические характеристики станка:
Диаметр шпинделя — 125 мм
Конус шпинделя — ISO50
Обороты шпинделя — 6,3 — 1250 об/мин
Обороты планшайбы — 3,15-250 об/мин
Радиальное перемещения суппорта планшайбы — 200 мм
Размеры стола 1600×1800 мм
Перемещения мм:
— стол поперечно 2000 мм
— стол продольно 1600 мм
— шпиндельной бабки вертикально 1600 мм
— выдвижного шпинделя 1000 мм
Вращение стола — 360 град
Грузоподъёмность стола — 12 000 кг
Габариты 8700×5600×5100 мм
Масса — 36 350 кг
