Для БАМа и страны: новые локомотивы БМЗ признаны отечественной продукцией

© t.me

Магистральный грузовой тепловоз 3ТЭ28, выпускаемый на Брянском машиностроительном заводе (АО «БМЗ», входит в состав АО «Трансмашхолдинг»), официально включен в реестр промышленной продукции Минпромторга России. Соответствующее подтверждение было получено в 2025 году по итогам масштабной работы с поставщиками и экспертами.

Вместе с трёхсекционным тепловозом 3ТЭ28 статус российской продукции подтвержден для маневрового локомотива ТЭМ18ДМ и грузового магистрального 2ТЭ25КМ. Все они серийно выпускаются на мощностях завода в Брянске.

Тепловоз 3ТЭ28 производится с 2023 года и предназначен для тяжёлых грузовых перевозок на неэлектрифицированных участках железных дорог, в первую очередь — на Байкало-Амурской магистрали. Локомотив способен водить составы массой до 7100 тонн в условиях сложного рельефа и сурового климата. Среди его ключевых преимуществ — повышенная топливная эффективность, экологичность и комфортабельные условия для работы машинистов, сообщает ТМХ.

Включение в реестр Минпромторга позволяет производителю участвовать в мерах государственной поддержки и подтверждает соответствие продукции требованиям о промышленной сборке на территории РФ. Это важный шаг в укреплении технологического суверенитета страны и развитии транспортного машиностроения.

Реестр российской промышленной продукции ведётся Минпромторгом для поддержки отечественных производителей и содействия импортозамещению в ключевых отраслях экономики.