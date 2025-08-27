Бичурская СОШ № 3 в Бурятии открылась после капитального ремонта
Бичурская средняя общеобразовательная школа № 3 официально открылась после завершения капитального ремонта, проведенного в рамках федеральной программы. На проведение работ из федерального бюджета было выделено свыше 25 миллионов рублей, а дополнительно 8,5 миллионов рублей было направлено на закупку нового современного оборудования.
В ходе ремонта была заменена кровля здания, произведена замена полов и полностью обновлены инженерные коммуникации. Для учебных кабинетов было поставлено новое оборудование, включая ученические парты, интерактивные панели и рельсовые системы, сообщили в Правительстве Республики Бурятия.
В настоящее время в обновленной школе обучается 260 учащихся, учебный процесс обеспечивают 18 педагогических работников и 16 сотрудников административно-управленческого персонала.
