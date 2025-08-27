В Приамурье открыто производство минерального порошка мощностью 31 тыс. тонн в год

© frprf.ru

В Приамурье запустили современное производство, которое будет снабжать строителей и аграриев минеральным порошком. Новый цех компании «Индустрия» в Свободненском районе уже выпускает продукцию и рассчитан на производство 31 тысячи тонн в год. Предприятие оснастили российским оборудованием и уникальной энергосберегающей технологией, разработанной отечественными специалистами.

На создание производства направили более 135 миллионов рублей. Значительную часть — 91,5 млн рублей в виде льготного займа — предоставил федеральный Фонд развития промышленности (ФРП) в рамках программы «Проекты развития». Ещё 10,2 млн рублей добавил областной ФРП.

Минеральный порошок производят из щебня, богатого известняком, мелом или доломитом. Этот продукт незаменим при строительстве дорог — он делает асфальт прочнее и долговечнее. Также его используют при производстве сухих строительных смесей и даже в сельском хозяйстве — для улучшения качества почв и в качестве полезной добавки к корму животных и птицы, сообщили в ФРП.

Для аграриев это настоящее спасение: порошок снижает кислотность земли, мешает образованию плесени и обогащает почву кальцием и магнием. А у животных укрепляет кости, улучшает обмен веществ и даже повышает способность к воспроизводству.