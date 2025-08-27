Производство свежеобжаренного кофе Caffevita перешло на ростеры российского производства

Компания Caffevita, специализирующаяся на производстве свежеобжаренного кофе, сделала важный шаг — полностью перевела обжарку ростерами российского производства Typhoon. Решение было принято в рамках курса на импортозамещение и повышение технологической независимости.

До этого оборудование для обжарки поставлялось из-за рубежа. Однако зависимость от иностранных производителей осложняла работу: долгие сроки поставки запчастей, нестабильность логистики и высокая стоимость обслуживания. Переход на отечественный ростер позволил устранить эти риски.

Ростеры производятся в России и работают на принципе конвективной обжарки, которая обеспечивает равномерный прогрев зерна. Это особенно важно для стабильности вкусового профиля — ключевого показателя в производстве премиального кофе.

Технологический переход занял несколько месяцев. Команда инженеров и обжарщиков Caffevita адаптировала профиль обжарки под новое оборудование, сохранив вкусовые характеристики фирменных смесей. При этом настройка заняла меньше времени, чем ожидалось: российский ростер продемонстрировал высокую предсказуемость параметров.

Сегодня обжарка в Caffevita проводится на российских ростерах, что позволяет выполнять как мелкосерийные заказы для частных клиентов, так и партии для кофейных сетей. Гибкость оборудования стала важным преимуществом в условиях растущего спроса на свежеобжаренный кофе в России.

Кроме того, российские ростеры отличается низким энергопотреблением и высокой скоростью охлаждения зерна. Эти характеристики позволяют не только экономить ресурсы, но и точнее контролировать процесс — каждая секунда имеет значение для вкуса.

Использование отечественного оборудования усилило позицию Caffevita как производителя, который делает ставку на качество и независимость от импорта. Переход на росстеры российского производства стал еще одним подтверждением того, что в России создаются конкурентоспособные технологии мирового уровня.

Теперь каждая партия кофе Caffevita — это не только свежеобжаренные зерна премиум-класса, но и результат работы российских инженеров и обжарщиков, объединивших усилия ради одного — идеальной чашки кофе.

Сaffevita.ru (c)