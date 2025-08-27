Новые сканеры на базе процессора Байкал

© static.cnews.ru

Разработчик и производитель сканеров «ЭЛАР» в августе 2025 года впервые показал свои новые модели потоковых сканеров формата А3 на базе отечественного процессора «Байкал». Это Скамакс 1000 с CIS-матрицей и Скамакс 2000 с CCD-сенсорами. Сканеры относятся к промышленному классу оборудования и позволяют без подключения к компьютеру выполнять большие объёмы оцифровки документов.

По информации производителя, скорость работы по оцифровке на новых сканерах достигает 300 страниц в минуту в двухстороннем режиме с разрешением до 600 dpi. В устройствах реализована автоматическая подача документов — можно загружать до 500 листов формата А3. Имеется режим прямой протяжки, обеспечивающий безопасную обработку материалов длиной до 1,5 метров и большой плотности сканируемого бумажного источника. Параметры плотности сканируемых документов очень разнообразные — от 27 до 413 г/м2 (от тонкой прозрачной кальки до пластиковых карт). Чтобы избежать двойной подачи, попадания скрепок и других инородных объектов машины оснащены тремя ультразвуковыми датчиками. Реализована эффективная и быстрая оцифровка документов плохого качества с трудночитаемыми символами, рукописным текстом, печатями и подписями. В целом, новые «Скамаксы» рассчитаны на непростые условия эксплуатации и обладают повышенным ресурсом.

Автономность работы устройств достигается за счет интегрированного в его конструкцию промышленного компьютера на базе отечественного процессора «Байкал» и операционной системы на российском Linux-дистрибутиве. Для сохранения полученных данных может использоваться сеть предприятия — доступ к ней осуществляется через порт Gigabit Ethernet. Второй вариант — носитель с разъемом USB 3.0.

Для удобства пользователей российские разработчики установили современную сенсорную панель управления. Также имеются уже предустановленные профили сканирования. При необходимости машина сама автоматически выравнивает изображения, удаляет в готовом файле пустые страницы, шумы и артефакты. В автономном режиме можно обрезать поля и корректировать геометрию. Также имеется возможность автоматического именования файлов. Новые сканеры работают в трех цветовых режимах (цветной, оттенки серого, черно-белый). Готовые файлы на выбор могут сохраняться в форматах BMP, PNG, JPEG и PDF (включая многостраничный PDF). Никаких дополнительных устройств и программного обеспечения для работы новых российских сканеров не нужно. Фактически это универсальное решение для промышленной, научной и административной сферы.