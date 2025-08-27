«Роснефть» добурилась до рекорда

© t.me

Специалисты «Роснефти» получили рекордный для Восточной Сибири фонтанный приток нефти на новом месторождении в Иркутской области. На эксплуатационной скважине месторождения имени Н.Н. Лисовского был достигнут безводный дебит объемом 709 тонн в сутки.

Как сообщили в компании, показатель более чем в семь раз превышает средний запускной дебит новых скважин на месторождениях региона, что подтверждает высокий потенциал ресурсной базы.

Месторождение имени Н.Н. Лисовского является частью перспективного Даниловского кластера активов «Роснефти», расположенного на севере Иркутской области. Помимо него, в кластер входят Северо-Даниловское, Южно-Даниловское и Верхнеичерское месторождения. Освоение кластера ведется с использованием производственной инфраструктуры ключевого актива компании в регионе — Верхнечонского нефтегазоконденсатного месторождения.

Добыча на месторождении ведется с Осинского продуктивного горизонта, образованного породами кембрийского периода возрастом свыше 500 млн лет.

Даниловский кластер, созданный «Роснефтью» на севере Иркутской области, является ключевым элементом программы развития добычи в Восточной Сибири. Базовым активом кластера является Северо-Даниловское месторождение, инфраструктура которого используется для последующего вовлечения в разработку месторождений-спутников.