Компания «Авангард» ввела три новых цеха и логистический комплекс в Ростовской области
Инвестиционный проект стоимостью 1,4 млрд рублей по созданию логистического комплекса и оборудованию трех производственных цехов для увеличения мощности производства компания начала реализовывать в 2023 году, воспользовавшись господдержккой по линии Фонда развития промышленности в объеме около 300 млн рублей.
Ввод трех цехов позволит увеличить объемы выпуска влажных салфеток и нетканого материала спанлейс из полиэфирного волокна. С началом работы логистического комплекса на шахтинском предприятии завершили создание полного производственного цикла.
На Дону группа компаний «Авангард» ранее реализовала три крупных инвестпроекта на общую сумму 15 млрд рублей, создав в Шахтах более 1800 рабочих мест.
