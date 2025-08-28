© rcmm.ru

В Череповце снова заработала доменная печь «Вологжанка». «Северсталь» завершила ее капитальный ремонт, в который вложила 22 миллиарда рублей. Этого хватит, чтобы печь уверенно работала и производила чугун еще как минимум 15 лет.

Главная задача была не просто обновить оборудование, но и сделать его более современным и экологичным. Например, теперь на печи стоит новая система, которая сама включает мощные фильтры в тот момент, когда идет самый «пыльный» процесс — выпуск чугуна и шлака. Это значит, что металлургам теперь дышится легче, а в воздух попадает значительно меньше производственной пыли.

Генеральным подрядчиком работ выступил центр «Домнаремонт», входящий в состав «Северстали». В проекте были задействованы специалисты 30 компаний Вологодской области, сообщила Северсталь.