2 дня назад 14635
62
Bionysheva_Elena Авиация

Более 2000 часов налета: новые российские авиадвигатели успешно тестируются

 © uecrus.com

Новые российские двигатели ТВ7-117СТ-01 для самолета Ил-114-300 успешно проходят испытания. Они уже налетали более двух тысяч часов и совершили более 250 полетов. Двигатели разработаны и произведены в России. Они мощные и экономичные, превосходят по многим параметрам зарубежные аналоги.

 

«Сейчас машины Ил-114-300 продолжают полеты по программе сертификационных испытаний. На них тестируется отечественное оборудование и агрегаты, большинство из которых произведено широкой кооперацией предприятий Ростеха. Новый региональный самолет летает на отечественных турбовинтовых двигателях ТВ7-117СТ-01. Силовая установка, состоящая из двух таких изделий, по ряду характеристик превосходит зарубежные аналоги. В частности, на взлетном режиме двигатель развивает повышенную мощность при сохранении высокой для своего класса топливной экономичности. Двигатели суммарно наработали уже более двух тысяч часов в ходе сертификационных летных испытаний. Полученные результаты подтвердили их надежность, экономичность и эффективность. Одновременно специалисты ОДК-Климов продолжают совершенствовать конструкцию и программное обеспечение ТВ7-117СТ-01, чтобы обеспечить еще более высокий уровень надежности и ресурса. Все делается для того, чтобы уже в самое ближайшее время на региональные авиалинии вышли комфортные и надежные отечественные самолеты», – сказал исполнительный директор Ростеха Олег Евтушенко.

Самолет Ил-114-300 создается по поручению Президента и полностью состоит из отечественных комплектующих. Он придет на смену старым моделям на местных авиалиниях и сможет садиться даже на небольшие аэродромы с грунтовыми полосами, сообщили в Ростехе.

Сейчас самолеты продолжают испытания. Специалисты проверяют надежность всех систем и продолжают совершенствовать двигатель, чтобы в ближайшее время комфортные и надежные лайнеры вышли на региональные маршруты.

Источник: t.me

Комментарии

  • Нет аватара alexm
    29.08.2511:54:21

    Заменит на внутренних авиалиниях устаревшие Ан-24, а также самолеты иностранного производства аналогичного класса.Производство Ил-114-300 введется в кооперации предприятий ОАК, на базе Филиала ПАО «Ил» — Авиастар (г. Ульяновск), Филиала ПАО «Ил» — ВАСО (г. Воронеж) и НАЗ «Сокол» (г. Нижний Новгород). Финальная сборка серийных самолетов локализована на АО РСК «МиГ» в филиале ЛАЗ им П.А. Воронина (г. Луховицы).

    Немного истории: Первый пассажирский рейс Ил-114 выполнил 9 июля 1999 года по маршруту Ташкент — Наманган. В том же году летчик-испытатель Игорь Гудков поднял в воздух модификацию Ил-114-100, оснащенную двигателями PW-127H компании Pratt & Whitney Canada. Всего в 1990-2012 годах было построено 18 летных экземпляров разных модификаций.

    Напомню характеристики:

    Дальность полета с максимальным количеством пассажиров составляет 1 900 км, дальность полета с максимальным запасом топлива (нагрузка 1 300 кг) — 5 тыс. км. Требуемая длина взлетно-посадочной полосы — 1 400 м. Пассажировместимость — 64 человека, экипаж — два человека. Проектный ресурс самолета — 30 лет, 30 тыс. полетов, 30 тыс. летных часов. Силовая установка — два турбовинтовых двигателя ТВ7-117СТ-01 мощностью до 3 тыс. 100 лошадиных сил каждый и новые винты АВ-112-113 повышенной тяги

    #1305402
  • Krutenn Krutenn
    30.08.2509:28:49

    Дай бог, чтобы побыстрее уже реально летать-людей возить начали и не только эти самолёты .

    Попалась информация, что СБЕР проведёт ревизию в авиастроительной корпорации — типа надает пендалей тамошним *безмозглым* манагерам — а то типа только 30% выделенных денег освоили, а остальное инфляция жрёт…

    #1305437