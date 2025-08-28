© uecrus.com

Новые российские двигатели ТВ7-117СТ-01 для самолета Ил-114-300 успешно проходят испытания. Они уже налетали более двух тысяч часов и совершили более 250 полетов. Двигатели разработаны и произведены в России. Они мощные и экономичные, превосходят по многим параметрам зарубежные аналоги.

«Сейчас машины Ил-114-300 продолжают полеты по программе сертификационных испытаний. На них тестируется отечественное оборудование и агрегаты, большинство из которых произведено широкой кооперацией предприятий Ростеха. Новый региональный самолет летает на отечественных турбовинтовых двигателях ТВ7-117СТ-01. Силовая установка, состоящая из двух таких изделий, по ряду характеристик превосходит зарубежные аналоги. В частности, на взлетном режиме двигатель развивает повышенную мощность при сохранении высокой для своего класса топливной экономичности. Двигатели суммарно наработали уже более двух тысяч часов в ходе сертификационных летных испытаний. Полученные результаты подтвердили их надежность, экономичность и эффективность. Одновременно специалисты ОДК-Климов продолжают совершенствовать конструкцию и программное обеспечение ТВ7-117СТ-01, чтобы обеспечить еще более высокий уровень надежности и ресурса. Все делается для того, чтобы уже в самое ближайшее время на региональные авиалинии вышли комфортные и надежные отечественные самолеты», – сказал исполнительный директор Ростеха Олег Евтушенко.

Самолет Ил-114-300 создается по поручению Президента и полностью состоит из отечественных комплектующих. Он придет на смену старым моделям на местных авиалиниях и сможет садиться даже на небольшие аэродромы с грунтовыми полосами, сообщили в Ростехе.

Сейчас самолеты продолжают испытания. Специалисты проверяют надежность всех систем и продолжают совершенствовать двигатель, чтобы в ближайшее время комфортные и надежные лайнеры вышли на региональные маршруты.