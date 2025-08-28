До двух микрон: российский завод «Маяк» повышает стандарты качества с помощью новых КИМ и ВИМ
На Кировском заводе «Маяк» начали работать новые приборы для контроля качества — координатно-измерительная машина (КИМ) и два видеоизмерительных микроскопа (ВИМ). Это высокоточное оборудование позволяет проверять детали любого размера — от самых крупных до мельчайших.
КИМ сканирует детали специальным щупом с точностью до двух микрон и создает их цифровое изображение. Это позволяет находить даже незаметные глазу дефекты, такие как микротрещины или сколы. Раньше увидеть такое было практически невозможно.
ВИМ незаменимы для проверки самых мелких деталей. Они с высочайшей точностью измеряют углы и параметры, что нельзя сделать другими способами, сообщили в Калашникове.
Новое оборудование не просто добавляется к старому, а значительно повышает общий уровень контроля качества на производстве. Это позволяет заводу выпускать более надежную и точную продукцию.
