На Кировском заводе «Маяк» начали работать новые приборы для контроля качества — координатно-измерительная машина (КИМ) и два видеоизмерительных микроскопа (ВИМ). Это высокоточное оборудование позволяет проверять детали любого размера — от самых крупных до мельчайших.

КИМ сканирует детали специальным щупом с точностью до двух микрон и создает их цифровое изображение. Это позволяет находить даже незаметные глазу дефекты, такие как микротрещины или сколы. Раньше увидеть такое было практически невозможно.

ВИМ незаменимы для проверки самых мелких деталей. Они с высочайшей точностью измеряют углы и параметры, что нельзя сделать другими способами, сообщили в Калашникове.

Новое оборудование не просто добавляется к старому, а значительно повышает общий уровень контроля качества на производстве. Это позволяет заводу выпускать более надежную и точную продукцию.