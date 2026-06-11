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Источник изображения Ростех

Лесной комбайн UFM 250HT от Уралвагонзавода: 190 «лошадей» и гусеницы 800 мм для валки леса под любым уклоном. Силовая установка на 140 киловатт позволяет брать подъём до 30 градусов.

Концерн «Уралвагонзавод» (входит в Ростех) запустил в серию лесной комбайн UFM 250HT — тяжёлую машину для валки, обрезки сучьев и раскряжёвки леса. Полная масса — 27,5 тонны. Силовая установка на 140 киловатт (около 190 лошадиных сил) позволяет брать подъём до 30 градусов, а ширина траков гусеницы в 600-800 миллиметров продавливает грунт с низким удельным давлением и держит машину на заболоченной лесосеке.

Габариты — 10 050 на 3170 на 3558 миллиметров. Лесной комбайн способен вести как хлыстовую, так и сортиментную заготовку, а также работать на складе — раскряжёвывать хлысты на сортименты. Таким образом, одна машина закрывает три операции, для которых раньше требовались разные единицы техники.

Это одна из первых серийных машин такого класса российской разработки. До последнего времени нишу тяжёлых лесный комбайнов занимали финские John Deere и Ponsse, а также шведские Komatsu.