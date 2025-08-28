2 дня назад 274 — оцените публикацию — Великоросс Видеоблог Шестой цех предприятия ТМК Трубопроводные решения освоил производство труб-гигантов В шестом цехе предприятия ТМК «Трубопроводные решения» освоили производство труб-гигантов диаметром 2 420 миллиметров и с толщиной стенки 12 мм. На то, чтобы наладить выпуск, челябинским трубникам понадобился всего месяц, с учётом перестройки производственной линии и проведения расчётов.

