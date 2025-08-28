2 дня назад
оцените публикацию
Шестой цех предприятия ТМК Трубопроводные решения освоил производство труб-гигантов
В шестом цехе предприятия ТМК «Трубопроводные решения» освоили производство труб-гигантов диаметром 2 420 миллиметров и с толщиной стенки 12 мм.
На то, чтобы наладить выпуск, челябинским трубникам понадобился всего месяц, с учётом перестройки производственной линии и проведения расчётов.
Кстати, а вы знали, что на «Сделано у нас» статьи публикуют посетители, такие же как и вы? И никакой премодерации, согласований и разрешений! Любой может добавить новость. А лучшие попадут в наш Телеграм @sdelanounas_ru. Подробнее о том как работает наш сайт здесь👈
Другие публикации по теме
- Челябинский трубопрокатный завод (ЧТПЗ) и компания ТМК Трубопроводные ...б на ложементах и подбор временного и температурного режима.
- Первоуральский новотрубный завод (ПНТЗ), входящий в состав Трубной Мет...nbsp;увеличивать площадь нагрева, что способствует улучшенному теплообмену.
- Челябинский завод металлоконструкций (ЧЗМК), входящий в состав Трубной...ого от атмосферных осадков и предотвращение испарения материалов.
Поделись позитивом в своих соцсетях