Подпишись
стань автором. присоединяйся к сообществу!
Добавить новость можно всем, без премодерации, только регистрация
Лого Сделано у нас
1 день назад 399
artal Новые заводы и цеха

В России открылся новый завод по производству вездеходов, способных плавать

 © wroom.ru

В городе Кстове Нижегородской области открыли новое производство вездеходов под маркой «Звезда».

Сама техника новинкой не является: до недавних пор эти машины делали под брендом «Русак» в городе Богородске, который тоже находится в Нижегородской области. Вместе с переносом производства продукция предприятия получила и новое имя.

Первой моделью марки стал восьмиколёсный пассажирский вездеход «Звезда Т24». Машина, рассчитанная на перевозку 28 человек, адаптирована к условиям Крайнего Севера и может работать как транспорт между поселениями, туристическая машина или вахтовый автобус.

 © wroom.ru

Модель оснащается турбодизелем ЯМЗ-534 объёмом 4,4 литра и механической коробкой передач. Привод — полный с колёсной формулой 8х8 и блокировками.

Одной из особенностей «Звезды» является способность плавать по воде. А два топливных бака объёмом 350 литров каждый позволяют проехать до 1000 км в «автономном» режиме.

Ориентировочная цена модели «Звезда Т24» — 21 миллион рублей, но окончательная стоимость будет зависеть от требований и пожеланий заказчика.

 

Кстати, а вы знали, что на «Сделано у нас» статьи публикуют посетители, такие же как и вы? И никакой премодерации, согласований и разрешений! Любой может добавить новость. А лучшие попадут в наш Телеграм @sdelanounas_ru. Подробнее о том как работает наш сайт здесь👈

Источник: wroom.ru

Комментарии

Для комментирования необходимо войти на сайт