В России открылся новый завод по производству вездеходов, способных плавать
В городе Кстове Нижегородской области открыли новое производство вездеходов под маркой «Звезда».
Сама техника новинкой не является: до недавних пор эти машины делали под брендом «Русак» в городе Богородске, который тоже находится в Нижегородской области. Вместе с переносом производства продукция предприятия получила и новое имя.
Первой моделью марки стал восьмиколёсный пассажирский вездеход «Звезда Т24». Машина, рассчитанная на перевозку 28 человек, адаптирована к условиям Крайнего Севера и может работать как транспорт между поселениями, туристическая машина или вахтовый автобус.
Модель оснащается турбодизелем ЯМЗ-534 объёмом 4,4 литра и механической коробкой передач. Привод — полный с колёсной формулой 8х8 и блокировками.
Одной из особенностей «Звезды» является способность плавать по воде. А два топливных бака объёмом 350 литров каждый позволяют проехать до 1000 км в «автономном» режиме.
Ориентировочная цена модели «Звезда Т24» — 21 миллион рублей, но окончательная стоимость будет зависеть от требований и пожеланий заказчика.
Кстати, а вы знали, что на «Сделано у нас» статьи публикуют посетители, такие же как и вы? И никакой премодерации, согласований и разрешений! Любой может добавить новость. А лучшие попадут в наш Телеграм @sdelanounas_ru. Подробнее о том как работает наш сайт здесь👈
Другие публикации по теме
- 29 августа на Горьковской железной дороге состоялось торжественное отп...023 году в рамках инвестиционной программы ОАО «РЖД».
- На «Окской судоверфи» состоялся спуск на воду буксира-спас... года буксиров-спасателей, предназначенных для Морской спасательной службы.
- Компания «Стандарт-Старвуд» запустила в Нижегородской обла...у пленки для ламинирования составляет до 22 млн кв. м в год.
Поделись позитивом в своих соцсетях