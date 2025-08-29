© wroom.ru

В городе Кстове Нижегородской области открыли новое производство вездеходов под маркой «Звезда».

Сама техника новинкой не является: до недавних пор эти машины делали под брендом «Русак» в городе Богородске, который тоже находится в Нижегородской области. Вместе с переносом производства продукция предприятия получила и новое имя.

Первой моделью марки стал восьмиколёсный пассажирский вездеход «Звезда Т24». Машина, рассчитанная на перевозку 28 человек, адаптирована к условиям Крайнего Севера и может работать как транспорт между поселениями, туристическая машина или вахтовый автобус.

Модель оснащается турбодизелем ЯМЗ-534 объёмом 4,4 литра и механической коробкой передач. Привод — полный с колёсной формулой 8х8 и блокировками.

Одной из особенностей «Звезды» является способность плавать по воде. А два топливных бака объёмом 350 литров каждый позволяют проехать до 1000 км в «автономном» режиме.

Ориентировочная цена модели «Звезда Т24» — 21 миллион рублей, но окончательная стоимость будет зависеть от требований и пожеланий заказчика.