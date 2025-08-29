«Агрокомплекс» запустил на Кубани репродуктор родительского стада кур-несушек
«Агрокомплекс им. Н. И. Ткачева» запустил на птицефабрике «Кореновская» в Краснодарском крае репродуктор родительского стада кур-несушек бройлерного направления. Об этом «Ведомости Юг» сообщили в пресс-службе холдинга.
Проектная мощность объекта составляет 25 млн штук инкубационных яиц в год. Финансирование началось в 2024 г., за этот период в инвестпроект вложили 2,4 млрд руб. Средства были направлены на строительство новых цехов и закупку оборудования. Это позволит «Кореновской» увеличить объем производства инкубационного яйца до 72 млн штук в год. Суточный цыпленок родительских форм кросса Арбор Айкрез будет поступать в цеха птицефабрики от поставщика из Тульской области.
Заместитель генерального директора «Агрокомплекса» по птицеводству Андрей Пусько отметил, что расширение родительского стада кур-несушек позволит заместить импорт и обеспечить птицефабрики инкубационным яйцом.
По данным агрохолдинга, в данный момент его доля в промышленном производстве мяса птицы и яиц в Краснодарском крае составляет 51%.
В составе «Агрокомплекса» работают 19 производственных площадок и 10 птицеводческих фабрик. В 2024 г. предприятия холдинга получили 108 000 т мяса птицы в живом весе и 176 млн штук товарного яйца.
