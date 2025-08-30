© irkobl.ru

В Иркутске состоялось торжественное открытие движения на путепроводе через железную дорогу на станции Батарейной. Его реконструкцию, а по сути новое строительство, провели в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни». Объект имеет огромное значение для транспортной доступности города. Путепровод соединяет станцию и расположенные на ней жилые дома с городом, он позволит сократить время в пути для жителей. Также обеспечивает альтернативный проезд для жителей районов Ново-Ленино, Ангарска, Мегета и Малой Елани, сокращая количество пробок.

Капитальный ремонт путепровода начали в конце 2021 года. Подрядчик не смог выполнить работы, поэтому в декабре 2023 года был заключен новый контракт с МУП «Служба эксплуатации мостов». Ее специалисты демонтировали старый путепровод 1981 года постройки. На его месте возвели семь опор, смонтировали балки пролетных строений. Теперь грузоподъемность путепровода составляет 100 тонн. Сделаны автомобильные подходы к путепроводу, система отвода воды с проезжей части. На завершающей стадии произведено благоустройство: тротуары, барьерное и пешеходное ограждения, установлены дорожные знаки, нанесена горизонтальная разметка и восстановлено наружное освещение.

Общее финансирование проекта составило более 429 млн рублей.