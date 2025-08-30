Тюменский РМЗ запустил новое производство по обработке металла
Тюменский ремонтно-механический завод приступил к работе на новом лазерном станке для обработки листового металла. Это вторая очередь масштабного инвестиционного проекта, реализуемого при поддержке регионального Инвестиционного агентства.
Первая очередь проекта, включающая организацию производства сварной двутавровой балки и гнутого швеллера, была успешно реализована в период с 2022 по апрель 2025 года.
Общий объём вложений составит около 167 миллионов рублей. Проект создаст 28 новых рабочих мест, из которых 18 уже появились в ходе реализации первого этапа.
Государственная поддержка сыграла важную роль в развитии предприятия. Инвестиционное агентство предоставило финансовую помощь в размере более 61 миллиона рублей, что позволило реализовать амбициозные планы по модернизации производства.
Запуск нового оборудования позволит предприятию расширить производственные возможности и укрепить свои позиции на рынке металлообработки.
"На этой площадке мы производим металлокнострукции различного типа для зданий, а также емкости и продукцию для сельского хозяйства. Мы делаем комбикормовые заводы, силосные бункера и другое. Не было бы поддержки региона, не было б ни первой, ни второй очередей", - уточнил директор Тюменского ремонтно-механического завода Сергей Распопов.
Он отметил, что вторая очередь – покрасочный цех нужен из-за возросшего спроса. Его площадь составит 3,5 тыс. кв. м. Старый цех размещен на меньших площадях, работает в три смены. "Нужно расширяться", - подчеркнул руководитель.
Кстати, а вы знали, что на «Сделано у нас» статьи публикуют посетители, такие же как и вы? И никакой премодерации, согласований и разрешений! Любой может добавить новость. А лучшие попадут в наш Телеграм @sdelanounas_ru. Подробнее о том как работает наш сайт здесь👈
Другие публикации по теме
- Для меня это юбилейная публикация, в моей копилке теперь 1000 статей. ...орских статей, а также рассказать много нового о развитии Сибири.
- В Ишиме после реконструкции приняла детей школа № 4. Ново...бинеты для изучения иностранных языков, новая материально-техническая база.
- «Газпром нефть» завершила модернизацию топливного терминала &la...ечит непрерывные поставки розничным сетям АЗС и мелкооптовым клиентам.
Поделись позитивом в своих соцсетях