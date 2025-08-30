© t-l.ru

Тюменский ремонтно-механический завод приступил к работе на новом лазерном станке для обработки листового металла. Это вторая очередь масштабного инвестиционного проекта, реализуемого при поддержке регионального Инвестиционного агентства.

Первая очередь проекта, включающая организацию производства сварной двутавровой балки и гнутого швеллера, была успешно реализована в период с 2022 по апрель 2025 года.

Общий объём вложений составит около 167 миллионов рублей. Проект создаст 28 новых рабочих мест, из которых 18 уже появились в ходе реализации первого этапа.

Государственная поддержка сыграла важную роль в развитии предприятия. Инвестиционное агентство предоставило финансовую помощь в размере более 61 миллиона рублей, что позволило реализовать амбициозные планы по модернизации производства.

Запуск нового оборудования позволит предприятию расширить производственные возможности и укрепить свои позиции на рынке металлообработки.

"На этой площадке мы производим металлокнострукции различного типа для зданий, а также емкости и продукцию для сельского хозяйства. Мы делаем комбикормовые заводы, силосные бункера и другое. Не было бы поддержки региона, не было б ни первой, ни второй очередей", - уточнил директор Тюменского ремонтно-механического завода Сергей Распопов.

Он отметил, что вторая очередь – покрасочный цех нужен из-за возросшего спроса. Его площадь составит 3,5 тыс. кв. м. Старый цех размещен на меньших площадях, работает в три смены. "Нужно расширяться", - подчеркнул руководитель.

