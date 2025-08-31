Новые заводы и модернизированные производства в России за прошедший месяц. Производство токарно-фрезерных станков с российским ЧПУ. Серийный выпуск логистических роботов.
В этом выпуске:
0:00 — вступление
00:06 — На «Амурстали» заработал новый участок по восстановлению электродов.
00:44 — Челябинский кузнечно-прессовый завод ввел в эксплуатацию новые гидравлические прессы, а также современные индукционные установки нагрева в рамках масштабной модернизации кузнечно-штамповочного участка кузнечного цеха № 1.
01:40 — Новый цех по производству токарно-фрезерных станков с российским числовым программным управлением начал работу в Екатеринбурге.
02:28 — В компании «Армос» введен в эксплуатацию новый производственный корпус.
03:00 — На Ступинском Электротехническом Заводе ввели в эксплуатацию новый цех гальваники.
03:31 — На предприятии ООО «Процион» в Железногорске ввели в эксплуатацию современный литейный цех.
04:02 — На ТОР «Патриотическая» в Приморье резидент свободного порта Владивосток ввёл в эксплуатацию предприятие по производству технологического оборудования для переработки рыбы, икры и морепродуктов.
04:31 — В Азовском районе завершено строительство завода по переработке льна.
05:06 — Компания «КОМИТАС» на своем предприятии в Солнечногорске завершила разработку и начала серийный выпуск новых логистических роботов.
05:46 — Компания ПСМ ввела в эксплуатацию вторую очередь завода «Прайм».
