Новые заводы и модернизированные производства в России за прошедший месяц. Производство токарно-фрезерных станков с российским ЧПУ. Серийный выпуск логистических роботов.

В этом выпуске:

0:00 — вступление

00:06 — На «Амурстали» заработал новый участок по восстановлению электродов.

00:44 — Челябинский кузнечно-прессовый завод ввел в эксплуатацию новые гидравлические прессы, а также современные индукционные установки нагрева в рамках масштабной модернизации кузнечно-штамповочного участка кузнечного цеха № 1.

01:40 — Новый цех по производству токарно-фрезерных станков с российским числовым программным управлением начал работу в Екатеринбурге.

02:28 — В компании «Армос» введен в эксплуатацию новый производственный корпус.

03:00 — На Ступинском Электротехническом Заводе ввели в эксплуатацию новый цех гальваники.

03:31 — На предприятии ООО «Процион» в Железногорске ввели в эксплуатацию современный литейный цех.

04:02 — На ТОР «Патриотическая» в Приморье резидент свободного порта Владивосток ввёл в эксплуатацию предприятие по производству технологического оборудования для переработки рыбы, икры и морепродуктов.

04:31 — В Азовском районе завершено строительство завода по переработке льна.

05:06 — Компания «КОМИТАС» на своем предприятии в Солнечногорске завершила разработку и начала серийный выпуск новых логистических роботов.

05:46 — Компания ПСМ ввела в эксплуатацию вторую очередь завода «Прайм».