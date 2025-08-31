Композиты всё активнее входят в нашу жизнь. Их используют в авиа и ракетостроении, автомобилестроении, ветроэнергетике и во многих других отраслях промышленности. Высокая прочность, легкость и устойчивость к коррозии оставляют их вне конкуренции с другим материалами. Поэтому открытие второй очереди производственной площадки в Мордовии композитным дивизионом "Росатома" и "Центром Полимерных Композитов" событие, подтверждающее тренд развития промышленности.
В этом выпуске:
00:00 — вступление
00:30 — о производстве полимерных композитов в России
01:15 — комментарий Владимира Кечемайкина, исполнительного директора ООО "Центр Полимерных Композитов"
02:12 — о "Центре Полимерных Композитов"
02:51 — комментарий Владимира Кечемайкина, исполнительного директора ООО "Центр Полимерных Композитов"
03:27 — об открытии второй очереди производства в ЦПК, ставшим самым крупным производством пултрузии в стране
04:03 — комментарий Александра Тюнина, генерального директора Композитного дивизиона Госкорпорации "Росатом"
05:18 — завершение
