вчера 64 — оцените публикацию — mashnews Видеоблог В России открыто крупнейшее пултрузионное производство композитов. 2-ая очередь «ЦПК» в Мордовии Композиты всё активнее входят в нашу жизнь. Их используют в авиа и ракетостроении, автомобилестроении, ветроэнергетике и во многих других отраслях промышленности. Высокая прочность, легкость и устойчивость к коррозии оставляют их вне конкуренции с другим материалами. Поэтому открытие второй очереди производственной площадки в Мордовии композитным дивизионом "Росатома" и "Центром Полимерных Композитов" событие, подтверждающее тренд развития промышленности. В этом выпуске: 00:00 — вступление 00:30 — о производстве полимерных композитов в России 01:15 — комментарий Владимира Кечемайкина, исполнительного директора ООО "Центр Полимерных Композитов" 02:12 — о "Центре Полимерных Композитов" 02:51 — комментарий Владимира Кечемайкина, исполнительного директора ООО "Центр Полимерных Композитов" 03:27 — об открытии второй очереди производства в ЦПК, ставшим самым крупным производством пултрузии в стране 04:03 — комментарий Александра Тюнина, генерального директора Композитного дивизиона Госкорпорации "Росатом" 05:18 — завершение

