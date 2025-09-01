© rais.tatarstan.ru

29 августа, в преддверии дня Республики Татарстан, в Казани состоялось торжественное открытие нового современного центра фехтования. После командного «золота» казанской рапиристки Марты Мартьяновой на Олимпиаде «Токио-2020» президент Международной федерации фехтования Алишер Усманов выделил в 2021 году значительную сумму на строительство комплекса. Но решение о его возведении было принято всего лишь год назад. И за рекордно короткие сроки центр был построен и оснащен самым современным фехтовальным оборудованием.

Президент Федерации фехтования России, главный тренер сборной России по фехтованию, двукратный олимпийский чемпион Ильгар Мамедов в приветственной речи провел параллель между прошлым и настоящим: «В 1976 году после победы советских рапиристок на Олимпийских играх в Монреале, среди которых были три казанские фехтовальщицы: Ольга Князева, Валентина Никонова и Наиля Гилязова, − в Казани построили республиканскую школу фехтования, которая расположена рядом. После победы Марты Мартьяновой на Играх “Токио-2020”, построили этот центр фехтования». Ильгар Мамедов признался, что приятно шокирован сроками строительства — всего за один год, а затем поблагодарил от лица Федерации фехтования России всех, кто принимал участие в строительстве.

Затем генеральный директор ООО «ИСК «Стройинжиниринг» Рамиль Фаттахов торжественно вручил ключи от Центра фехтования его директору − Ильдару Шаймарданову.

Спортивный комплекс расположен на улице Короленко, и в нем есть два универсальных зала, тренажерный зал, раздевалки с душевыми и санузлами, медицинский кабинет. Центр будет использоваться не только для тренировок, но и для проведения соревнований регионального, российского и международного уровня.

Сегодня в Татарстане фехтованием занимаются свыше тысячи человек. С ними работают 25 тренеров. В республике ежегодно проходят всероссийские, межрегиональные и региональные соревнования во всех возрастных группах. Без сомнения, открытие нового центра даст импульс для дальнейшего успешного развития фехтования в регионе.

