Архивное фото. Первая очередь производства © kikonline.ru

31 августа 2025 года на предприятии АО «СМК Шадринск» в рамках реализации II этапа инвестиционной программы состоялось открытие производственного комплекса. Данный этап направлен на расширение площадей производства за счет строительства нового цеха обработки, обновление станочного парка, увеличение объема выпускаемой продукции и создание новых рабочих мест.

Площадь нового завода составляет 10 тысяч квадратных метров. Создано 265 новых рабочих мест.

Реализация масштабной инвестиционной программы началась в конце 2022 года, что стало стратегически важным шагом для укрепления позиций компании на рынке и повышения её конкурентоспособности.В 2024 году была запущена первая очередь производства, направленная на увеличение площади цеха обработки и расширение цеха отгрузки готовой продукции с целью оптимизации логистических процессов. Сегодня расширение производственных площадей – это приоритетное направление II этапа инвестиционной программы.