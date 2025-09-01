Новый производственный комплекс открыт на предприятии АО «СМК Шадринск» в Курганской области
31 августа 2025 года на предприятии АО «СМК Шадринск» в рамках реализации II этапа инвестиционной программы состоялось открытие производственного комплекса. Данный этап направлен на расширение площадей производства за счет строительства нового цеха обработки, обновление станочного парка, увеличение объема выпускаемой продукции и создание новых рабочих мест.
Площадь нового завода составляет 10 тысяч квадратных метров. Создано 265 новых рабочих мест.
Реализация масштабной инвестиционной программы началась в конце 2022 года, что стало стратегически важным шагом для укрепления позиций компании на рынке и повышения её конкурентоспособности.В 2024 году была запущена первая очередь производства, направленная на увеличение площади цеха обработки и расширение цеха отгрузки готовой продукции с целью оптимизации логистических процессов. Сегодня расширение производственных площадей – это приоритетное направление II этапа инвестиционной программы.
Кстати, а вы знали, что на «Сделано у нас» статьи публикуют посетители, такие же как и вы? И никакой премодерации, согласований и разрешений! Любой может добавить новость. А лучшие попадут в наш Телеграм @sdelanounas_ru. Подробнее о том как работает наш сайт здесь👈
Другие публикации по теме
- 22 сентября новый литейный цех запущен на заводе «Курган-Свет&ra...равительство области. Новое производство позволило создать 40 рабочих мест.
- 6 октября в Далматовском округе Курганской области открыта новая робот...nbsp;хозяйстве приблизится к 1000 голов.Создано 10 новых рабочих мест.
- Открылось новое здание Курганского госуниверситета.В институте будут г...танет одной из основных точек развития IT-кластера Курганской области.
Поделись позитивом в своих соцсетях
01.09.2517:38:54