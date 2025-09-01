Подпишись
Есть метка на карте вчера 84
Kотенко Cергей Дорожное строительство

Российские железные дороги открыли движение ещё на двух перегонах БАМа в Амурской области

 © gudok.ru

Первый участок протяженностью 8 км соединил населенные пункты Заячий и Ларба.
Здесь проложили два железнодорожных пути, установили 14 стрелочных переводов и оборудовали более 80 км коммуникаций.
Поскольку местность подвержена наводнениям, построено четыре моста и отремонтированы три водопропускные трубы. Чтобы избежать деформации почвы из-за вечной мерзлоты, грунт дополнительно укреплён каменной насыпью объёмом более 35 тысяч кубометров.

Кроме того, откосы земляного полотна были укрыты "одеялом" из скальных пород - это нужно для того, чтобы основание дороги не просаживалось от таяния вечной мерзлоты.

Второй участок длиной 13 км соединил населённые пункты Кудули и Унаха.

Здесь также построена вторая колея, установлено десять стрелочных переводов и проложено около 120 км инженерных коммуникаций.
Проведены защитные работы от паводков, построены два моста и обновлены девять водопропускных труб, а также обработано почти 380 тысяч кубометров грунта.
Благодаря этим работам возрастёт пропускная способность маршрутов Хани – Тында и Тында – Улак, что благоприятно скажется на грузоперевозках и устойчивости инфраструктуры БАМа.

Источник: gudok.ru

