Первый участок протяженностью 8 км соединил населенные пункты Заячий и Ларба.

Здесь проложили два железнодорожных пути, установили 14 стрелочных переводов и оборудовали более 80 км коммуникаций.

Поскольку местность подвержена наводнениям, построено четыре моста и отремонтированы три водопропускные трубы. Чтобы избежать деформации почвы из-за вечной мерзлоты, грунт дополнительно укреплён каменной насыпью объёмом более 35 тысяч кубометров.

Кроме того, откосы земляного полотна были укрыты "одеялом" из скальных пород - это нужно для того, чтобы основание дороги не просаживалось от таяния вечной мерзлоты.

Второй участок длиной 13 км соединил населённые пункты Кудули и Унаха.

Здесь также построена вторая колея, установлено десять стрелочных переводов и проложено около 120 км инженерных коммуникаций.

Проведены защитные работы от паводков, построены два моста и обновлены девять водопропускных труб, а также обработано почти 380 тысяч кубометров грунта.

Благодаря этим работам возрастёт пропускная способность маршрутов Хани – Тында и Тында – Улак, что благоприятно скажется на грузоперевозках и устойчивости инфраструктуры БАМа.