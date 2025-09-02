© saratov.gov.ru

В Саратове начала работу новая автоматизированная линия по производству матрасов. Проект реализовала компания «ПирроГрупп», общий объем инвестиций в который составил 200 миллионов рублей.

Для производства построили современное здание и закупили новое оборудование, что позволило расширить ассортимент продукции. Запуск линии уже позволил создать 50 новых рабочих мест для жителей города.

При этом инвестор не останавливается на достигнутом, уже началось строительство второй очереди производства. На эти цели планируется направить еще 150 миллионов рублей, сообщает Правительство Саратовской области.

Новая линия более чем в два раза увеличит объемы выпуска продукции. Также откроется дополнительно 30 рабочих мест. Полностью завершить расширение и выйти на полную мощность планируется в конце 2025 — начале 2026 года.