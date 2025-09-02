© tatarstan.ru

Холдинг «Вертолеты России» Госкорпорации Ростех открыл на Казанском вертолетном заводе (КВЗ) новое механообрабатывающее производство. На его площадях планируется изготавливать широкую номенклатуру деталей для заводов холдинга и выполнять коммерческие заказы. Кроме того, оно открывает для КВЗ дополнительные возможности по созданию рабочих мест.

Строительство современного корпуса механообрабатывающего производства площадью 30 тысяч квадратных метров началось на КВЗ в 2023 году.

Созданный корпус механосборочного производства повысит производительность труда за счет внедрения автоматизированных линий, обновления технического парка и улучшения условий труда. Цех оборудован современными токарными, фрезерными и универсальными станками с ЧПУ, а также роботизированными комплексами. На КВЗ за последние два с половиной года были построены и введены в эксплуатацию сразу несколько производственных объектов. В частности, в 2024 году запущены производственно-учебный центр на 3500 учащихся, цех окончательной сборки площадью 32 тысячи квадратных метров и летно-испытательный комплекс.

«Открытие нового механообрабатывающего производства — важный шаг для всего холдинга, который не только укрепит его позиции на рынке, но и обеспечит стабильность и развитие в будущем. За последние годы на Казанском вертолетном заводе были существенно увеличены объемы выпускаемой продукции. Новое современное оборудование позволит сократить дефицит производственного персонала, уменьшить цикл изготовления и долю ручного труда при выпуске однотипных деталей, повысить эффективность использования оборудования. На новых мощностях планируется изготавливать широкую номенклатуру деталей для заводов холдинга и выполнять коммерческие заказы предприятий Республики Татарстан и Госкорпорации Ростех, расположенных в Центральном и Приволжском федеральных округах», — отметил генеральный директор холдинга «Вертолеты России» Николай Колесов.

С 2024 года на КВЗ работает Производственно-учебный центр для подготовки и переподготовки рабочих широкого профиля. Центр готовит кадры не только для предприятий Ростеха, но и других заводов разных отраслей промышленности. Для обучения доступны восемь направлений образовательных программ и 38 востребованных профессий. Успешно реализуются проекты взаимодействия со школами, колледжами и вузами. Доступно создание индивидуальных программ подготовки персонала под запрос любых предприятий.