Подпишись
стань автором. присоединяйся к сообществу!
Добавить новость можно всем, без премодерации, только регистрация
вчера 47
Великоросс Авиация

Импортозамещенный вертолет «Ансат» выполнил первый полет

Импортозамещенная версия легкого вертолета "Ансат", выпуск которого организован на Казанском вертолетном заводе (КВЗ, входит в "Вертолеты России" "Ростеха") с российскими двигателями ВК-650В, совершил первый полет в рамках испытаний.

 © cdn-st3.smotrim.ru

Во время летного испытания экипаж оценил устойчивость и управляемость аппарата, а также работоспособность оборудования и основных систем.

  • модифицированная конфигурация капотов и противопожарных перегородок;
  • обновленная топливная и масляная системы;
  • измененная конструкция фюзеляжа;
  • улучшенная система управления вертолетом и аварийная система управления двигателями.

"Ансат" создали на базе модели "Ансат-М", он способен летать без дозаправки до 660 километров, а с дополнительным топливным баком — до 800. Вертолет отличается маневренностью и наиболее вместительной кабиной в классе, при этом он прост в эксплуатации, работает при температурах от -45 до +50 градусов по Цельсию и в высокогорье.

ВК-650В — первый отечественный двигатель для легких вертолетов взлетной массой до четырех тонн, он имеет цифровую систему автоматического регулирования. Механизм разработали специалисты ОДК в короткие сроки, он готов к серийному производству.

о данным "Вертолетов России", импортозамещенный "Ансат" получил модифицированную конфигурацию капотов и противопожарных перегородок, усовершенствованы топливная и масляная системы, внесены изменения в систему управления вертолетом и аварийную систему управления двигателями. Изменения затронули и конструкцию фюзеляжа - так, каркас фонаря кабины пилотов теперь выполнен из углепластика.

В вертолете модернизированы все ключевые системы, включая авионику и систему управления с автопилотом, позволяющие эксплуатировать вертолет в любое время суток и при любой погоде, изменена конструкция фюзеляжа, повышена доля композиционных материалов, отметил генеральный директор "Вертолетов России" Николай Колесов на мероприятии.

Параллельно с созданием полностью импортозамещенной версии ведутся работы по продлению ресурса уже выпущенных вертолетов с иностранными двигателями.

https://ria.ru/...2039161531.html

Кстати, а вы знали, что на «Сделано у нас» статьи публикуют посетители, такие же как и вы? И никакой премодерации, согласований и разрешений! Любой может добавить новость. А лучшие попадут в наш Телеграм @sdelanounas_ru. Подробнее о том как работает наш сайт здесь👈

Источник: www.interfax.ru

Комментарии

Для комментирования необходимо войти на сайт
  • Нет аватара DimaY
    03.09.2500:27:27

    Эта новость должна «порадовать» тех, кто никогда не будет делать двигатели для российских вертолетов. Мы помним Вас.

    #1305570