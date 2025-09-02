Импортозамещенная версия легкого вертолета "Ансат", выпуск которого организован на Казанском вертолетном заводе (КВЗ, входит в "Вертолеты России" "Ростеха") с российскими двигателями ВК-650В, совершил первый полет в рамках испытаний.

© cdn-st3.smotrim.ru

Во время летного испытания экипаж оценил устойчивость и управляемость аппарата, а также работоспособность оборудования и основных систем.

модифицированная конфигурация капотов и противопожарных перегородок;

обновленная топливная и масляная системы;

измененная конструкция фюзеляжа;

улучшенная система управления вертолетом и аварийная система управления двигателями.

"Ансат" создали на базе модели "Ансат-М", он способен летать без дозаправки до 660 километров, а с дополнительным топливным баком — до 800. Вертолет отличается маневренностью и наиболее вместительной кабиной в классе, при этом он прост в эксплуатации, работает при температурах от -45 до +50 градусов по Цельсию и в высокогорье.

ВК-650В — первый отечественный двигатель для легких вертолетов взлетной массой до четырех тонн, он имеет цифровую систему автоматического регулирования. Механизм разработали специалисты ОДК в короткие сроки, он готов к серийному производству.

о данным "Вертолетов России", импортозамещенный "Ансат" получил модифицированную конфигурацию капотов и противопожарных перегородок, усовершенствованы топливная и масляная системы, внесены изменения в систему управления вертолетом и аварийную систему управления двигателями. Изменения затронули и конструкцию фюзеляжа - так, каркас фонаря кабины пилотов теперь выполнен из углепластика.

В вертолете модернизированы все ключевые системы, включая авионику и систему управления с автопилотом, позволяющие эксплуатировать вертолет в любое время суток и при любой погоде, изменена конструкция фюзеляжа, повышена доля композиционных материалов, отметил генеральный директор "Вертолетов России" Николай Колесов на мероприятии.

Параллельно с созданием полностью импортозамещенной версии ведутся работы по продлению ресурса уже выпущенных вертолетов с иностранными двигателями.

https://ria.ru/...2039161531.html