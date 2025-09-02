Импортозамещенный вертолет «Ансат» выполнил первый полет
Импортозамещенная версия легкого вертолета "Ансат", выпуск которого организован на Казанском вертолетном заводе (КВЗ, входит в "Вертолеты России" "Ростеха") с российскими двигателями ВК-650В, совершил первый полет в рамках испытаний.
Во время летного испытания экипаж оценил устойчивость и управляемость аппарата, а также работоспособность оборудования и основных систем.
- модифицированная конфигурация капотов и противопожарных перегородок;
- обновленная топливная и масляная системы;
- измененная конструкция фюзеляжа;
- улучшенная система управления вертолетом и аварийная система управления двигателями.
"Ансат" создали на базе модели "Ансат-М", он способен летать без дозаправки до 660 километров, а с дополнительным топливным баком — до 800. Вертолет отличается маневренностью и наиболее вместительной кабиной в классе, при этом он прост в эксплуатации, работает при температурах от -45 до +50 градусов по Цельсию и в высокогорье.
ВК-650В — первый отечественный двигатель для легких вертолетов взлетной массой до четырех тонн, он имеет цифровую систему автоматического регулирования. Механизм разработали специалисты ОДК в короткие сроки, он готов к серийному производству.
о данным "Вертолетов России", импортозамещенный "Ансат" получил модифицированную конфигурацию капотов и противопожарных перегородок, усовершенствованы топливная и масляная системы, внесены изменения в систему управления вертолетом и аварийную систему управления двигателями. Изменения затронули и конструкцию фюзеляжа - так, каркас фонаря кабины пилотов теперь выполнен из углепластика.
В вертолете модернизированы все ключевые системы, включая авионику и систему управления с автопилотом, позволяющие эксплуатировать вертолет в любое время суток и при любой погоде, изменена конструкция фюзеляжа, повышена доля композиционных материалов, отметил генеральный директор "Вертолетов России" Николай Колесов на мероприятии.
Параллельно с созданием полностью импортозамещенной версии ведутся работы по продлению ресурса уже выпущенных вертолетов с иностранными двигателями.
Кстати, а вы знали, что на «Сделано у нас» статьи публикуют посетители, такие же как и вы? И никакой премодерации, согласований и разрешений! Любой может добавить новость. А лучшие попадут в наш Телеграм @sdelanounas_ru. Подробнее о том как работает наш сайт здесь👈
Другие публикации по теме
- Министерство промышленности и торговли РФ подтвердило статус ...ат государственные субсидии на покупку станков ижевского производства.
- Проект предусматривает формирование современного кластера, оснащенного высо..., «Китолов-2М») возводятся на свободных площадях концерна.
- Холдинг «Нацимбио» Госкорпорации Ростех к началу общеросси...противогриппозных вакцин по заказу Минздрава РФ в 2023 году.
Поделись позитивом в своих соцсетях
03.09.2500:27:27