Лаборатория обеспечит полный аналитический контроль на модуле фабрикации-рефабрикации топлива для реактора БРЕСТ-ОД-300.

На Сибирском химическом комбинате (АО «СХК»; входит в Топливную компанию Росатома «ТВЭЛ») создана и оснащена уникальная заводская лаборатория. Она предназначена для технологического сопровождения и контроля качества производства нитридного уран-плутониевого (СНУП) топлива для перспективного энергетического реактора на быстрых нейтронах БРЕСТ-ОД-300.

Новая лаборатория расположена непосредственно на площадке модуля фабрикации-рефабрикации (МФР) — ключевого объекта Опытно-демонстрационного энергокомплекса (ОДЭК), создаваемого в Северске в рамках стратегического проекта «Прорыв». МФР станет первым в мире промышленным объектом по производству топлива для энергетического реактора замкнутого ядерного топливного цикла.

Основная задача лаборатории — всесторонний анализ и контроль характеристик топлива на всех этапах его производства. Это критически важно для подтверждения строгого соответствия продукции заявленным технологическим критериям и высочайшим требованиям ядерной и радиационной безопасности.

Для выполнения этих задач лаборатория оснащена передовой аналитической базой. В ее состав входит около 90 единиц высокотехнологичного оборудования, включая современные спектрометры, хроматографы, лазерные установки и другое аппаратура для химического, физико-химического и изотопного анализа, сообщает Росатом.