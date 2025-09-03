В Северске создана заводская лаборатория для контроля производства ядерного топлива нового поколения
Лаборатория обеспечит полный аналитический контроль на модуле фабрикации-рефабрикации топлива для реактора БРЕСТ-ОД-300.
На Сибирском химическом комбинате (АО «СХК»; входит в Топливную компанию Росатома «ТВЭЛ») создана и оснащена уникальная заводская лаборатория. Она предназначена для технологического сопровождения и контроля качества производства нитридного уран-плутониевого (СНУП) топлива для перспективного энергетического реактора на быстрых нейтронах БРЕСТ-ОД-300.
Новая лаборатория расположена непосредственно на площадке модуля фабрикации-рефабрикации (МФР) — ключевого объекта Опытно-демонстрационного энергокомплекса (ОДЭК), создаваемого в Северске в рамках стратегического проекта «Прорыв». МФР станет первым в мире промышленным объектом по производству топлива для энергетического реактора замкнутого ядерного топливного цикла.
Основная задача лаборатории — всесторонний анализ и контроль характеристик топлива на всех этапах его производства. Это критически важно для подтверждения строгого соответствия продукции заявленным технологическим критериям и высочайшим требованиям ядерной и радиационной безопасности.
Для выполнения этих задач лаборатория оснащена передовой аналитической базой. В ее состав входит около 90 единиц высокотехнологичного оборудования, включая современные спектрометры, хроматографы, лазерные установки и другое аппаратура для химического, физико-химического и изотопного анализа, сообщает Росатом.
«Лаборатория на МФР уникальна тем, что впервые объектом анализа становится смешанное нитридное уран-плутониевое топливо, которое ранее нигде в мире не изготавливалось в промышленном масштабе. Уникальным для нашей страны является и участок хромотографического разделения для масс-спектрометрии, на котором в непрерывном режиме осуществляется пробоподготовка и измерения. Фактически по ряду характеристик лаборатория в Северске на сегодня лидирует по сложности решаемых задач среди всех заводских лабораторий на российских предприятиях по фабрикации ядерного топлива», – отметил руководитель объединенного отраслевого проекта «Разработка твэл и ТВС со СНУП-топливом» Михаил Скупов.
