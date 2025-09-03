© екатеринбург.рф

В Орджоникидзевском районе Екатеринбурга 2 сентября состоялось торжественное открытие физкультурно-оздоровительного комплекса «Легенда». Новое здание расположилось на улице Кировградской. Его площадь превышает четыре тысячи квадратных метров.

Уникальность нового ФОКа заключается в объединении под одной крышей двух спортивных школ — имени Александра Канделя и № 19 «Детский стадион».

В физкультурно-оздоровительном комплексе «Легенда» создан полноценный спортивный кластер, где можно будет проводить турниры различного уровня, так как площадка соответствует всем международным стандартам.

Свое название ФОК получил в честь выдающихся спортсменов, чьи имена навсегда вписаны в историю российского спорта, таких как Александр Кандель, Анатолий Мышкин, Станислав Еремин, Ольга Коростелева.

В новом комплексе, площадью более 4 тысячи квадратных метров, расположено несколько функциональных зон. На первом этаже — спортивный зал с специальным покрытием, хореографическими станками, зеркалами и шведскими стенками, тренажерный зал, 6 раздевалок с душевыми и санузлами, в том числе 2 с выходом на улицу для удобства конькобежцев, медицинский блок, кабины для маломобильных граждан, помещения для тренеров и персонала, буфет.

На втором этаже расположены игровой (универсальный) зал, тренерские и судейские комнаты и другие помещения. Сотни юных екатеринбуржцев будут заниматься здесь общей физической подготовкой, хореографией, баскетболом, конькобежным спортом, фигурным катанием, хоккеем и другими видами спорта.

Услугами ФОК также смогут пользоваться и жители микрорайона.

