Объединённая двигателестроительная корпорация (входит в Ростех) завершила комплекс сертификационных испытаний новейшего двигателя ПД-8 для самолётов «Суперджет».

Силовые установки наработали более 6500 часов, из них 1449 часов — в составе «Суперджетов» и летающей лаборатории. Опытные образцы подтвердили правильность конструкторских решений.

ПД-8 — полностью отечественный двигатель. При его создании разработано и внедрено 25 критических технологий, из них 17 — совершенно новых. Рабочие лопатки турбины высокого давления и сопловых аппаратов изготовлены из уникальных жаропрочных материалов, которые позволяют деталям работать при экстремальных температурах.

В рамках испытаний ПД-8 проверили в условиях обледенения на стенде и в составе самолёта в Архангельской области. Двигатель прошёл 150-часовые испытания, имитирующие длительную эксплуатацию, а также экстремальные проверки на заброс птиц, воды и обрыв лопатки вентилятора. Завершающее испытание имитировало попадание самолёта в град — силовая установка сохранила устойчивость и продолжила работу в штатном режиме.

«ПД-8 подтвердил высокую надёжность, безопасность и готовность к эксплуатации в самых сложных условиях. Ожидаем выдачи сертификата типа в ближайшее время», — сообщили в Ростехе.

Двигатель разработан с учётом современных требований. Это всеклиматическая силовая установка с широким температурным диапазоном. ПД-8 тягой 8 тонн предназначен для «Суперджет-100» и самолётов-амфибий Бе-200. Его газогенератор в перспективе может применяться в наземной энергетике и газотранспортной отрасли. Пакет документов направлен в Росавиацию. Ожидается, что сертификат типа будет получен в ближайшее время.