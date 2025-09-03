© img.avtonovostidnya.ru

Ульяновский автозавод и ФГУП «НАМИ» внедрили в серийное производство российскую антиблокировочную систему. Речь о NAMI-ABS-450, которое разработано для внедорожников и легкого коммерческого транспорта массой не более 4,5 тонн и теперь устанавливается на модели УАЗ «Патриот», «Пикап» и «Профи».

Устройство в реальном времени анализирует данные с датчиков скорости вращения колес и, используя передовые алгоритмы, регулирует давление в каждом контуре тормозной системы таким образом, чтобы не блокировались колеса, и сохранялась управляемость автомобиля.

Для внедрения в производство специалисты ФГУП «НАМИ» и Ульяновского автозавода провели совместную работу по калибровке агрегата, адаптации прошивки и испытаниям. В течение года тестирование велось в условиях дорожных покрытий с различными коэффициентами сцепления (асфальт, мокрый асфальт, мокрый базальт, лед, снег), а также при возникновении раздельного трения, когда коэффициенты сцепления правых и левых колес различаются (асфальт/лед, мокрый асфальт/мокрый базальт).

«Система АБС, разработанная специалистами ФГУП „НАМИ“, является одним из высокотехнологичных серийных продуктов компании „НАМИ Инновационные компоненты“ и была создана при поддержке Фонда развития промышленности и Минпромторга России. Инжиниринг и производство данных агрегатов локализованы в России, а программное обеспечение является ноу-хау ФГУП „НАМИ“ и было разработано и адаптировано под требования автопроизводителя», — отметил исполнительный директор по информационным и интеллектуальным системам ФГУП «НАМИ» Денис Ендачев.

«В настоящее время новая антиблокировочная система внедрена в серийное производство на Ульяновском автомобильном заводе. Это стало возможным в результате конструктивной совместной работы специалистов НАМИ и УАЗ, быстрой обратной связи и внедрению предложений по улучшению работы АБС. Все это позволило сертифицировать автомобили, оснащенные новой системой, на соответствие как российским, так и международным требованиям. Мы продолжаем совместные работы с НАМИ-ИК по расширению функционала активной системы безопасности и внедрению в будущем противобуксовочной функции и курсовой устойчивости автомобиля», — сказал технический директор ООО «УАЗ» Михаил Гурьянов.